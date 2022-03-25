Посол Антонов назвал целью новых санкций США разрушение российской экономики
«Очевидно, что очередной «пакет» антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.
Он назвал новые санкции очередным примером затемнения разума.
Антонов также выразил уверенность, что «серийные санкционные удары не достигнут своих целей».
24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.
В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.
Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.