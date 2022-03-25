Посол Антонов назвал целью новых санкций США разрушение российской экономики

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что целью введённых 24 марта новых санкций США является разрушение экономики и подрыв внутриполитической ситуации в России.

«Очевидно, что очередной «пакет» антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

Он назвал новые санкции очередным примером затемнения разума.

Антонов также выразил уверенность, что «серийные санкционные удары не достигнут своих целей».

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.