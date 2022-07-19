Глава Минпромторга Чехии: газохранилища страны заполнены на 77%

Газохранилища Чехии заполнены на 77%. Об этом сообщил глава чешского Минпромторга Йозеф Сикела.

«К середине июля наши газохранилища наполнены на 77% — это рекордный показатель для данного времени года», — цитирует его РИА Новости.

Сикела рассказал, что Прага также рассчитывает на поставки газа через терминал СПГ в Нидерландах, что обеспечит республику до марта 2023 года.

Чешский премьер Петр Фиала ранее заявил, что власти страны на ближайший период ставят своими главными целями достижение энергетического суверенитета республики.

В Германии сообщили о готовности в случае необходимости поставлять газ из своих хранилищ в соседние страны.