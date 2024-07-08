«Динамичное и позитивное движение»: какие темы обсудят Путин и Моди на переговорах в Москве

В понедельник, 8 июля, в Москву с официальным визитом прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди. В Кремле отметили, что стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. По данным индийского МИД, в ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и Нарендра Моди рассмотрят в том числе сферы торговли, инвестиций и сотрудничества в области обороны, науки, образования и культуры. Кроме того, лидеры оценят взаимодействие на площадках БРИКС, ШОС, G20 и ООН. Аналитики обращают внимание, что визит в Россию станет для Моди первой зарубежной поездкой после переизбрания. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что отношения с Москвой для Нью-Дели являются одним из приоритетов во внешней политике.

В понедельник, 8 июля, в Россию с официальным двухдневным визитом прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщили в пресс-службе Кремля.

«На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», — говорится в релизе.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что повестка переговоров будет обширной.

«Учитывая уровень наших отношений (это стратегическое партнёрство), учитывая объём торгово-экономического сотрудничества, учитывая роль Индии в региональных и международных делах и роль России, очевидно, что повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная», — заявил он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Отвечая на уточняющий вопрос о причинах «ревности» западных СМИ и политиков в связи с визитом индийского премьера, Песков отметил, что такая реакция свидетельствует о большом внимании Запада к этим переговорам.

«Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение», — сказал представитель Кремля.

Торговый дисбаланс

В свою очередь, в пресс-службе Моди сообщили, что на переговорах лидеры рассмотрят весь спектр многогранных отношений между Россией и Индией.

Более подробную информацию о двустороннем саммите представил глава МИД Индии Винай Кватра, который в середине июля передаст пост Викраму Мисри. Он подчеркнул, что с 2020 года между двумя государствами существует особое и привилегированное партнёрство, которое остаётся устойчивым на фоне многочисленных геополитических вызовов, с которыми сталкивается мир.

Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге 26 июля 2018 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

«22-й ежегодный индийско-российский саммит предоставит лидерам двух стран возможность рассмотреть весь спектр двусторонних вопросов, в том числе в сфере обороны, торговых отношений, инвестиционных связей, энергетического сотрудничества, науки и технологий, образования, культуры и международного обмена», — сообщил Кватра.

По его словам, лидеры также обменяются мнениями о региональных и глобальных событиях, представляющих взаимный интерес, и оценят взаимодействие на таких международных площадках, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, G20, Восточноазиатский саммит и ООН.

Особое внимание на переговорах будет уделено экономике, уточнил Кватра. Дипломат напомнил, что в 2023—2024 годах произошло резкое увеличение объёмов двусторонней торговли между Индией и Россией.

«С тех пор они приблизились к $65 млрд — в первую очередь благодаря активному индийско-российскому сотрудничеству в энергетической области. Учитывая, что индийский экспорт составляет $4 млрд, а индийский импорт приближается к $60 млрд, торговля остаётся несбалансированной, что является приоритетным вопросом в наших обсуждениях с российской стороной», — заявил он.

По мнению доцента Института стран Азии и Африки МГУ Бориса Волхонского, дисбаланс в торговых отношениях России и Индии существует давно, однако после увеличения в последние несколько лет поставок в республику российских энергоресурсов он стал особенно заметен.

«Кроме того, ряд индийских фирм из-за опасений подпасть под вторичные санкции Запада часть своих поставок в РФ проводят через третьи страны. Фактически это индийский экспорт в Россию, но по бумагам он проходит как экспорт в другие государства», — сказал специалист в комментарии RT.

Нью-Дели

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Борис Волхонский полагает, что поставки из Индии в Россию необходимо наращивать, в том числе для того, чтобы Москва могла использовать рупии, накопившиеся у неё в результате перехода на торговлю в национальных валютах.

Эксперт считает, что Индии есть что предложить российскому рынку, однако серьёзный прогресс в двусторонней торговле может быть достигнут лишь после запуска транспортного коридора «Север — Юг» и решения проблемы между Индией и Пакистаном, а также после полного умиротворения ситуации в Афганистане и вокруг него.

По информации индийского издания The Economic Times, Путин и Моди также обсудят создание механизма для быстрого перевода денег между двумя странами, что стало особенно актуально после запрета на использование Россией системы SWIFT.

Военно-техническое сотрудничество

По словам Виная Кватры, на переговорах в Москве будет обсуждаться и взаимодействие в военной области.

«В оборонной сфере мы также продолжаем тесно сотрудничать по всему спектру областей. В настоящее время обе стороны работают над рядом итоговых документов, которые станут результатом саммита», — сказал дипломат.

Напомним, Индия является одним из ключевых импортёров российского оружия. В частности, Нью-Дели закупает у России зенитные ракетные комплексы С-400, танки Т-90, самолёты Су-30 и МиГ-29, а также стрелковое оружие.

Т-90 индийских вооружённых сил

AP

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При этом многие образцы российских вооружений собираются или производятся по лицензии в самой Индии. В частности, 5 июля «Ростех» сообщил, что Минобороны Индии получило партию в 35 тыс. автоматов АК-203, выпущенных на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited.

Кроме того, в марте 2024 года посол России в Индии Денис Алипов сообщил ТАСС, что в южноазиатской республике по лицензиям уже произведено почти 1 тыс. танков Т-90 и 300 самолётов Су-30МКИ.

«Мы с Индией давно сотрудничаем в области обороны — пожалуй, с первых десятилетий их независимости. Нью-Дели закупает у нас значительную часть вооружений, но при этом Россия и Индия многое производят совместно. Например, ракеты BrahMos. Полагаю, что на переговорах будет обсуждаться дальнейшее развитие сотрудничества в этой области», — сказала в разговоре с RT доктор исторических наук Евгения Ванина.

«У нас практически нет разногласий»

По информации МИД Индии, помимо переговоров на высшем уровне, Моди также пообщается с представителями индийской общины в России, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон «Росатома» на ВДНХ.

Визит индийского премьера прокомментировали некоторые западные СМИ. В частности, агентство Bloomberg назвало поездку Нарендры Моди дипломатической победой Владимира Путина, поскольку эта встреча разрушит миф об изоляции Москвы на международной арене. В агентстве также обратили внимание, что Моди нарушит сложившуюся традицию и в первой зарубежной поездке после переизбрания на третий срок посетит не соседние страны, а Россию. По данным осведомлённых источников, это говорит о важности, которую Нью-Дели придаёт связям с Москвой.

По словам аналитиков, тот факт, что визит Моди в Россию станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания, действительно является важным индикатором.

«Это подчёркивает, насколько значимы для Индии отношения с Российской Федерацией и их дальнейшее развитие. То, с чего начинает новоизбранный премьер или президент свою внешнеполитическую деятельность, всегда имеет большое символическое значение», — полагает Евгения Ванина.

Аналогичного мнения придерживается и Борис Волхонский. Политолог подчеркнул, что выбор страны для первой зарубежной поездки сигнализирует о том, какие приоритеты Индия выстраивает в своей внешней политике.

Эксперт также высоко оценивает общий уровень российско-индийских отношений. Волхонский напомнил, что двустороннее сотрудничество Москвы и Нью-Дели характеризуется как особо привилегированное стратегическое партнёрство.

«Это значит, что на политическом и идеологическом уровнях у нас практически нет разногласий — по видению проблем общемирового значения у нас позиции сходные. Прекрасный пример этого — практически по всем резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, касающимся ситуации на Украине, Индия всегда воздерживалась, что рассматривается как знак благожелательного нейтралитета», — говорит специалист.

Об уровне отношений двух государств свидетельствуют и растущие торгово-экономические показатели, добавил Борис Волхонский.

«После того как началась СВО и Запад ввёл санкции в отношении России, показатели нашего экономического сотрудничества вдвое перекрыли прежние целевые показатели. В экономике есть очень динамичное и позитивное движение. В целом наши отношения всегда были на высоком уровне, и я не вижу причин, которые могли бы подорвать наше сотрудничество», — резюмировал аналитик.