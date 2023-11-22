Переговорная площадка: какие вопросы обсудят лидеры G20 на внеочередном саммите

В среду, 22 ноября, состоится виртуальный саммит G20 на уровне глав государств. На мероприятие приглашены руководители всех членов объединения, включая председателя Африканского союза, а также девять стран-гостей и главы 11 международных организаций. Как заявили в Кремле, президент России Владимир Путин выступит на саммите и изложит позицию РФ по актуальной ситуации. На G20 он обсудит обстановку в мировой экономике и финансах, климат и цифровизацию. По словам экспертов, «Группа двадцати» объединяет крупнейшие экономики. Как отмечают аналитики, на этой площадке можно решать вопросы не только в экономической сфере, но и в области безопасности, климатических изменений и международного права.

В среду, 22 ноября, стартует виртуальный саммит G20 на уровне глав государств под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организаторов мероприятия.

«На виртуальном саммите будут рассмотрены некоторые из ключевых итогов/программы действий, принятые на саммите (G20. — RT) в Нью-Дели, а также проведён обзор произошедших с тех пор событий. Итоги 2-го саммита «Голос глобального Юга», состоявшегося 17 ноября 2023 года, также найдут отражение в дискуссии. Ожидается, что виртуальный саммит G20 также будет способствовать эффективной реализации различных решений G20, в том числе с помощью соответствующих национальных и международных платформ», — отмечается в сообщении.

На мероприятие приглашены лидеры всех членов объединения, включая Председателя Африканского союза, а также девять стран-гостей и главы 11 международных организаций.

Ожидается, что президент России Владимир Путин выступит на саммите и изложит позицию Москвы по актуальной ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Повестка понятна, это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция РФ, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная», — заметил Песков, отвечая на вопрос о темах выступления российского лидера.

Как пояснили позднее в пресс-службе Кремля, на G20 Путин обсудит обстановку в мировой экономике и финансах, климат и цифровизацию.

«Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы», — говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе на сайте организаторов, о том, что Индия проведёт виртуальный саммит лидеров «Группы двадцати» до завершения своего председательства, Моди объявил во время заключительной сессии 18-го саммита G20 в Нью-Дели 10 сентября.

«Для решения глобальных вызовов»

Стоит отметить, 18-й саммит «Группы двадцати» стал «кульминацией всех процессов» и встреч G20, проведённых в течение года между министрами, высокопоставленными должностными лицами и гражданским обществом, отметили организаторы мероприятия. На саммите лидеров «Группы двадцати» в Нью-Дели была принята декларация, в ней зафиксирована приверженность приоритетам, которые «обсуждались и согласовывались в ходе заседаний соответствующих министерских и рабочих групп».

В частности, стороны договорились «в большей мере» учитывать интересы развивающихся стран в будущей повестке дня G20 и усилить роль этих государств «в принятии глобальных решений».

«Посредством этих действий сегодня мы строим систему, предоставляющую странам больше возможностей для решения глобальных вызовов, ориентированную на потребности человека и приносящую человечеству процветание и благополучие», — говорится в делийской декларации.

Отмечается также, что государства «Группы двадцати» обязуются поддерживать усилия и возможности развивающихся стран «в преодолении вызовов в области обеспечения продовольственной безопасности».

«Обязуемся способствовать открытой, честной, предсказуемой основанной на правилах торговле сельскохозяйственной продукцией, продовольствием и удобрениями, не вводить экспортных запретов или ограничений и сокращать искажающие рынок практики в соответствии с правилам ВТО», — зафиксировано в декларации.

Флаги на саммите G20

AP

© Chandradeep Kumar

Страны также подтвердили, что G20 является ведущим форумом для международного экономического сотрудничества, а также признали связь экономики с политическими процессами.

«Хотя «Группа двадцати» не является платформой для решения вопросов геополитики и безопасности, мы признаём, что эти вопросы могут оказывать серьёзное влияние на мировую экономику», — отмечается в документе.

Подчёркивается также приверженность государств обеспечению равных условий и добросовестной конкуренции посредством «противодействия протекционизму и искажающим рынок практикам», чтобы создать благоприятную для всех торгово-инвестиционную среду.

«Мы вновь заявляем о необходимости проведения реформы ВТО в целях повышения эффективности всех её функций посредством инклюзивного процесса под руководством стран-участниц, а также сохраняем приверженность проведению обсуждений с целью создания к 2024 году полноценной и надёжной системы разрешения споров, доступной для всех участников», — отмечается в декларации.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заметил по итогам саммита «Группы двадцати», что усилия по реформе ВТО искусственно сдерживаются Соединёнными Штатами и их союзниками. По его словам, «серьёзный и позитивный импульс» на этом направлении придадут мероприятия в рамках G20.

«В Декларации напоминается обо всём том, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями для того, чтобы обеспечить баланс интересов в мировой экономике. Путь неблизкий. Тем не менее нынешний саммит стал в известной степени переломным с точки зрения чёткого ориентира именно на такие задачи», — добавил Лавров.

Он также заявил, что «успех саммита» создал дополнительные возможности для продолжения работы по обеспечению справедливости в мировой экономике и в финансовых кругах.

«Необходимо, чтобы западные страны после этого саммита ещё раз подумали о том, насколько они в состоянии и насколько правильно с точки зрения их же собственных интересов заниматься продолжением своей линии на доминирование. Запад не сможет оставаться гегемоном, учитывая, что объективно давно появились и быстро набирают силу новые центры мирового развития, экономического роста и финансовой мощи. С этим приходит и политическое влияние. Считаю, что в Декларации было найдено здоровое решение касательно необходимости добиваться честного и справедливого баланса интересов. Цель не близкая, но движение в этом направлении началось», — подчеркнул Лавров.

Российский министр в контексте прошедшего саммита G20 также обратил внимание на то, что Глобальный Юг хочет упрочить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она «адекватно отражала его реальный вес в мировых делах», в том числе и в сфере экономики, где БРИКС «уже обошёл по объёму» валового национального продукта страны «Группы семи».

«Дискурс международной повестки»

Как отметил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, сам факт проведения нового виртуального саммита G20 после уже состоявшегося очного свидетельствует о необходимости дополнительного обсуждения «очень непростой ситуации в мире» лидерами 20 крупнейших экономик земли.

«G20 — важная структура в мировой геополитике, геоэкономике, а включение в состав «Группы двадцати» на предыдущем саммите Африканского союза добавляет значимости и всеохватности этой организации. Первоначально G20 создавалась для обсуждений исключительно вопросов мировой экономики, но в настоящее время они настолько переплетены с военно-политическими аспектами, что разделить эти треки и рассматривать отдельно их не представляется возможным. Дело в том, что мировая и национальные экономики очень сильно зависят от тех процессов, которые происходят в сфере безопасности. И в этом смысле конфликты, которые существуют в настоящее время, и прежде всего резкая эскалация напряжённости на Ближнем Востоке, являются очень серьёзными вызовами для международной стабильности», — рассказал Шаповалов в комментарии RT.

По словам эксперта, G20 объединяет крупнейшие экономики, причём как западного, так и не западного мира, например, государства БРИКС. Таким образом, «Группа двадцати» является важной переговорной площадкой, на которой можно договариваться по широкому спектру вопросов, заметил Шаповалов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

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© Sanjeev Verma / Hindustan Times

«На внеочередном виртуальном саммите речь наверняка пойдёт как о мировой экономике, так и о международном праве, о климатических изменениях, вопросах безопасности в глобальном контексте и в рамках отдельных региональных аспектов, как, например, ближневосточный регион», — уверен Шаповалов.

По мнению аналитика, именно обострение палестино-израильского конфликта станет одной из ключевых тем для обсуждения на виртуальном саммите G20.

«Мы наблюдаем неадекватную реакцию на эти события ряда стран Запада, которые фактически выступают застрельщиками войны и всячески препятствуют проведению действий, направленных на прекращение кровопролития. На виртуальном саммите речь, прежде всего, пойдёт о прекращении конфликта на Ближнем Востоке, а также о его последствиях для мировой экономики», — считает Шаповалов.

Как он обратил внимание, несмотря на то, что на Западе пытались исключить Россию из состава G20, российская сторона доказала, что является «крайне важным и неотъемлемым» участником международных отношений.

«На помощь РФ рассчитывают при формировании справедливого миропорядка. И как показали беспрецедентные экономические санкции, которые Запад ввёл против РФ, рестрикции не действуют так, как этого хотели бы на западные государства. Российскую сторону невозможно исключить из мировой экономики, страны Запада до сих пор имеют на эту тему множество иллюзий», — отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

Схожую точку зрения высказал и профессор факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Иван Петров. По его словам, несмотря на попытки Запада обесценить роль РФ в G20, Россия была и остаётся глобальной политической силой, которая способна минимизировать многие риски и конфликты, происходящие сейчас в мире.

«Без РФ невозможно решать мировые проблемы, которые традиционно обсуждаются на G20. В рамках «Группы двадцати» все заинтересованы в реализации 17 целей устойчивого развития. Это в том числе решение климатических вопросов, снижение уровня нищеты, доступная электроэнергия, а также активизация работы механизмов глобального партнёрства в интересах устойчивого развития, в частности, усиление роли развивающихся государств в принятии глобальных решений. Например, африканские страны должны иметь достаточно высокий уровень присутствия в ООН, ВТО, во Всемирном банке — во всех тех организациях, в которых наблюдается перекос в сторону представительства одного и того же набора стран», — отметил аналитик в беседе с RT.

Петров напомнил, что на саммите в сентябре страны G20 также обязались поддерживать усилия и возможности развивающихся государств в преодолении вызовов в области обеспечения продовольственной безопасности. По его мнению, данный вопрос может обсуждаться и на виртуальном саммите «Группы двадцати».

«В этом контексте немаловажной может быть роль России, которая приняла решение предоставлять в качестве первоочередной поддержки продовольствие и удобрения, в том числе и на безвозмездной основе, нуждающимся странам, включая африканские», — сказал аналитик.

Однако несмотря на усилия российской стороны такого рода, современная форма глобального мироустройства не отвечает интересам Африки, а потому вопрос представительства этого региона в международных структурах «далеко не праздный», отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

«Вероятность того, что эта тема будет подниматься на площадке G20, крайне высока, учитывая её актуальность. «Группа двадцати» наверняка выведет эту тему в дискурс международной повестки», — заметил Семибратов в разговоре с RT.

По его словам, помимо заявлений об очередном витке арабо-израильского конфликта Владимир Путин также наверняка будет говорить о глобальной экономике, о недопустимости экономических санкций, которые введены в нарушение международного права против РФ.

«Россия является страной, подвергшейся беспрецедентному санкционному давлению, что в контексте международного экономического права является непозволительным прецедентом. На самом деле в интересах G20 вынесение на глобальную повестку вопросов о защите правил свободной глобальной торговли», — заключил аналитик.