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Путин на G20 обсудит ситуацию в мировой экономике, климат и цифровизацию

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Президент России Владимир Путин на G20 обсудит ситуацию в мировой экономике и финансах, климат и цифровизацию.
Путин на G20 обсудит ситуацию в мировой экономике, климат и цифровизацию
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Кремля, 22 ноября Путин примет участие во внеочередном саммите G20 в формате видео-конференц-связи.

«Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы», — говорится в заявлении.

Ранее Песков заявлял, что ведётся подготовка к участию России в виртуальном саммите G20.

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