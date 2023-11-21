Путин на G20 обсудит ситуацию в мировой экономике, климат и цифровизацию
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Кремля, 22 ноября Путин примет участие во внеочередном саммите G20 в формате видео-конференц-связи.
«Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы», — говорится в заявлении.
Ранее Песков заявлял, что ведётся подготовка к участию России в виртуальном саммите G20.