Путин на G20 обсудит ситуацию в мировой экономике, климат и цифровизацию

Президент России Владимир Путин на G20 обсудит ситуацию в мировой экономике и финансах, климат и цифровизацию.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 22 ноября Путин примет участие во внеочередном саммите G20 в формате видео-конференц-связи.

«Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы», — говорится в заявлении.

Ранее Песков заявлял, что ведётся подготовка к участию России в виртуальном саммите G20.