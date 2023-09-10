Узнать больше

МИД ЮАР: Африканский союз станет голосом континента в G20

Короткая ссылка
Африканский союз станет голосом континента в G20.
МИД ЮАР: Африканский союз станет голосом континента в G20
  • РИА Новости

Об этом заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

«Именно Африканский союз станет голосом континента... Я надеюсь, что Африканский союз обеспечит упорядоченную представленность голоса Африки в G20», — цитирует её РИА Новости.

Она также назвала вступление Африканского союза в G20 «чудесной возможностью».

Ранее МИД России сообщал, что члены G20 планируют принять в свои ряды Афросоюз на саммите в Нью-Дели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить