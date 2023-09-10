МИД ЮАР: Африканский союз станет голосом континента в G20

Африканский союз станет голосом континента в G20.

Об этом заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

«Именно Африканский союз станет голосом континента... Я надеюсь, что Африканский союз обеспечит упорядоченную представленность голоса Африки в G20», — цитирует её РИА Новости.

Она также назвала вступление Африканского союза в G20 «чудесной возможностью».

Ранее МИД России сообщал, что члены G20 планируют принять в свои ряды Афросоюз на саммите в Нью-Дели.