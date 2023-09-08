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МИД: члены G20 планируют принять в свои ряды Афросоюз на саммите в Нью-Дели

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Члены «группы двадцати» (G20) на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Африканский союз.
МИД: члены G20 планируют принять в свои ряды Афросоюз на саммите в Нью-Дели
  • AP
  • © Channi Anand

Об этом сказано в заявлении российского МИД к предстоящему участию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите G20.

В ведомстве уточнили, что российская сторона одной из первых поддержала заявку африканских партнёров.

«Принятие данного регионального объединения в члены «группы двадцати» намечается на саммите в Нью-Дели», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данный пункт включён в проект декларации лидеров.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает вступление Африканского союза в G20.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Индии сообщало, что Африканский союз может официально стать членом G20 только в следующем году.

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