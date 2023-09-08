МИД: члены G20 планируют принять в свои ряды Афросоюз на саммите в Нью-Дели
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Об этом сказано в заявлении российского МИД к предстоящему участию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите G20.
В ведомстве уточнили, что российская сторона одной из первых поддержала заявку африканских партнёров.
«Принятие данного регионального объединения в члены «группы двадцати» намечается на саммите в Нью-Дели», — сказано в сообщении.
Отмечается, что данный пункт включён в проект декларации лидеров.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает вступление Африканского союза в G20.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в Индии сообщало, что Африканский союз может официально стать членом G20 только в следующем году.