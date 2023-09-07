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Reuters: Африканский союз может стать членом G20 в следующем году

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Африканский союз может официально стать членом G20 только в следующем году, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Индии.
Reuters: Африканский союз может стать членом G20 в следующем году
  • AFP
  • © Money SHARMA

«Членство Африканского союза, как ожидается, будет официально оформлено только в следующем году», — говорится в публикации.

Отмечается, что это связано с переходом председательства в объединении от Индии к Бразилии.

Кроме того, по данным агентства, возражений против вступления Африканского союза в G20 не поступало.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны — члены G20 согласились предоставить постоянное членство в объединении Африканскому союзу.

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