Reuters: Африканский союз может стать членом G20 в следующем году
- AFP
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«Членство Африканского союза, как ожидается, будет официально оформлено только в следующем году», — говорится в публикации.
Отмечается, что это связано с переходом председательства в объединении от Индии к Бразилии.
Кроме того, по данным агентства, возражений против вступления Африканского союза в G20 не поступало.
Ранее агентство Bloomberg писало, что страны — члены G20 согласились предоставить постоянное членство в объединении Африканскому союзу.