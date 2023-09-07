В МИД Китая заявили, что поддерживают вступление Африканского союза в G20
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Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китай поддерживает Африканский союз в том, чтобы он играл более весомую роль в глобальном управлении», — приводит её слова РИА Новости.
Она отметила, что Китай и Африканский союз являются важными партнёрами по поддержанию международной справедливости и беспристрастности.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что страны — члены G20 согласились предоставить постоянное членство в объединении Африканскому союзу.