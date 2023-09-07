В МИД Китая заявили, что поддерживают вступление Африканского союза в G20

Китай поддерживает вступление Африканского союза в G20.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай поддерживает Африканский союз в том, чтобы он играл более весомую роль в глобальном управлении», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что Китай и Африканский союз являются важными партнёрами по поддержанию международной справедливости и беспристрастности.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что страны — члены G20 согласились предоставить постоянное членство в объединении Африканскому союзу.