«Стратегия явно не работает»: США призвали Индию покупать российскую нефть по цене ниже установленного Западом потолка

Вашингтон рассчитывает, что Индия будет покупать российскую нефть по цене ниже введённого Западом потолка, сообщили в Белом доме. Ранее в американском Министерстве финансов допустили, что будут корректировать свои усилия, направленные на то, чтобы ограничить доходы России от продажи нефти при сохранении поставок. С точки зрения аналитиков, Соединённые Штаты раздражает тот факт, что Москва сумела переориентировать потоки нефтяного экспорта и постепенно повышает цены на сырьё. При этом эксперты сомневаются, что Западу удастся убедить ключевых партнёров РФ следовать его политике в этом направлении.

Соединённые Штаты рассчитывают, что Индия будет покупать нефть из России по цене ниже введённого Западом потолка, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга.

«Мы надеемся, что продолжим видеть закупки Индией российской нефти по установленной предельной цене или ниже её, как это происходило прежде», — сообщил Кирби.

Так он ответил на вопрос, убедился ли глава Белого дома Джо Байден после встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, что Нью-Дели «действительно может сократить закупки российской нефти».

В то же время Кирби отметил, что Индия должна «сделать собственный выбор в отношении нефтяных закупок» из России.

Ранее Министерство финансов США опубликовало отчёт, в котором заявило, что при необходимости будет корректировать свои усилия по достижению целей, направленных на ограничение доходов России от продажи нефти «при сохранении её поставок» на рынке.

В американском Минфине уверены, что это «может затруднить финансирование Россией» СВО и «одновременно снижает стоимость энергоносителей для потребителей и предприятий по всему миру».

При этом в ведомстве признали, что «сохраняющийся поток» российского экспорта способствует стабильности мирового нефтяного рынка.

Впрочем, Вашингтон обещает в дальнейшем по-прежнему придерживаться политики ограничения цен на российскую нефть.

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«Коалиция продолжит координировать усилия для обеспечения эффективного мониторинга и следования этой политике, включая противодействие уклонению от соблюдения связанных с потолком цен ограничений, избегая при этом побочных эффектов и поддерживая глобальную энергетическую безопасность. Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении, предоставляя дополнительные рекомендации для выявления тревожных сигналов, касающихся возможного уклонения от соблюдения потолка цен, и делясь передовым опытом для оказания помощи добросовестным участникам», — утверждают в Минфине США.

При этом подчёркивается, что эта деятельность не завершится до тех пор, пока не будет «положен конец» действиям России на Украине.

«США продолжат сотрудничество с нашими партнёрами по коалиции ради обеспечения дальнейшего успеха политики ограничения цен, равно как и дальнейшую борьбу с российской агрессией», — уточнили в американском ведомстве.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

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В свою очередь, Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, в котором утверждается, что Россия нарастила нефтяной экспорт до максимального уровня с февраля 2022 года и у неё «нет проблем с поиском желающих купить её нефть и нефтепродукты». По данным МЭА, в апреле основными покупателями сырой нефти у России стали Индия и Китай, на долю которых пришлось почти 79% экспорта.

Ценовой потолок и контрмеры

Напомним, в начале декабря прошлого года страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания), ЕC и Австралия запретили своим компаниям страховать и перевозить российскую нефть морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель.

В качестве ответной меры президент России Владимир Путин подписал указ, направленный против «недружественных и противоречащих международному праву действий» Соединённых Штатов и примкнувших к ним стран. Как пояснили в Минэнерго РФ, этот документ предполагает отказ от работы с трейдерами, которые используют такой лимит. По данным ведомства, «запрет относится к любым сделкам с российской нефтью, вплоть до конечного потребителя».

Позднее Министерство финансов США объявило о соглашении со своими союзниками о введении двух ценовых потолков на российские нефтепродукты.

Танкеры с российской нефтью

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Один потолок цен — на те продукты, которые обычно торгуются по цене выше номинала за сырую нефть, такие как дизельное топливо и газойль, и второй — на те продукты, которые торгуются по цене ниже номинала за сырую нефть, такие как мазут», — уточнили в американском ведомстве.

«Несмотря на противодействие»

Впрочем, как отмечают эксперты, призыв США к Индии закупать российскую нефть ниже ценового потолка, установленного Западом, говорит о несостоятельности такой схемы, направленной на ограничение доходов России от сырьевого экспорта.

«США хотят, чтобы индийские власти настаивали на соблюдении этого потолка цен на российскую нефть. Однако Индия намерена следовать своим национальным интересам: крайне нуждаясь в выгодных энергоресурсах для развития экономики, в Нью-Дели готовы идти навстречу Москве, игнорируя призывы Вашингтона. Сейчас РФ стала основным поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак», — заявил в разговоре с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, российская нефть стала «драйвером развития индийской экономики».

«Покупка этого энергоносителя у РФ помогает Индии развиваться, в том числе сдерживая рост цен на топливо в стране. Соответственно, больше индийских граждан смогут позволить себе автотранспорт. Также нефтяной импорт из РФ благоприятно сказывается на уровне инфляции, поскольку рост цен на внутреннем рынке замедляется, ведь стоимость топлива закладывается в стоимость конечных продуктов», — пояснил Юшков.

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По его мнению, заявления США в адрес индийских властей следует рассматривать как попытку давления, направленную на то, чтобы российская нефть приобреталась по более низким ценам.

«Однако по факту Соединённые Штаты ничего сделать не могут. Вашингтон злит ситуация, при которой Москва, которая поначалу экспортировала энергоресурс со значительными скидками, теперь переориентировала нефтяные потоки и постепенно поднимает цены. США пытаются этому противостоять, подговаривая ту же Индию не соглашаться на такой подход», — считает Юшков.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что такая «стратегия явно не работает».

«Задача США — добиться того, чтобы при сохранении объёмов поставок Россия мало зарабатывала. Однако РФ смогла привлечь для экспорта флот, который без оглядки на Вашингтон перевозит российскую нефть по ценам выше потолка, установленного Западом», — констатировал Юшков.

Схожего мнения придерживается и заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, планы США и Запада по снижению доходов России от экспорта нефти не были реализованы, поскольку у России есть партнёры, которые намерены приобретать этот энергоноситель, «несмотря на противодействие Вашингтона».

«Это прежде всего Индия и Китай, которые не намерены играть по правилам Запада и на которые сейчас приходится основная часть российского нефтяного экспорта. Без их участия механизм ценового потолка просто не действует, несмотря на амбициозные заявления Вашингтона и заверения об обратном. США утверждали, что они работают со всеми покупателями российской нефти, что предлагаемые ценовые ограничения для них якобы очень выгодны, поэтому они наверняка согласятся в этом участвовать. Однако ни КНР, ни Индия на это так и не пошли», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Он сомневается, что в дальнейшем Индия поддастся давлению американской стороны, поскольку «минусов в текущей ситуации для Нью-Дели нет, есть одни плюсы».

Переговоры президента США Джо Байдена с индийским премьер-министром Нарендрой Моди

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При этом в Белом доме не желают признавать, что распиаренная им на всю планету система потолка цен не работает, поэтому там изо всех сил делают вид, что «затея удалась», заметил специалист.

«Они вынуждены говорить, что механизм работает, несмотря на противоположную реальность. Если бы США имели хоть какие-то рычаги давления на Индию и другие страны, закупающие российскую нефть, они давно бы их использовали. Но у Вашингтона их просто нет», — заключил Фролов.