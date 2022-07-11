Чехия и ФРГ подписали соглашение об энергетической безопасности

Главы Минпромторга Чехии и Минэкономики ФРГ Йозеф Сикела и Роберт Хабек подписали в Праге соглашение об энергетической безопасности.

«Соглашение является проявлением солидарности наших стран в решении нынешних проблем с поставками энергоресурсов, в частности газа», — цитирует РИА Новости чешского министра.

По его словам, это даст возможность для определённой поддержки со стороны стран Европы, которые менее зависимы от российских энергоносителей, в отношении других стран. Сикела отметил, что Россия обеспечивает Чехию на 97% необходимыми стране объёмами газа.

Чешский премьер Петр Фиала ранее заявил, что власти страны на ближайший период ставят своими главными целями достижение энергетического суверенитета республики.

В Германии сообщили о готовности в случае необходимости поставлять газ из своих хранилищ в соседние страны.