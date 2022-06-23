Премьер Чехии заявил, что энергетический суверенитет является целью властей страны

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Власти Чехии на ближайший период ставят своими главными целями достижение энергетического суверенитета республики, заявил в обращении к народу премьер Петр Фиала.

«Правительство республики ставит своей целью стабилизировать ситуацию, найти путь к энергетическому суверенитету, а также максимально помочь и семьям, и фирмам справиться с растущей дороговизной, прежде всего — на источники тепла», — цитирует его РИА Новости

По словам премьера, меры, направленные на снижение зависимости от российских газа и нефти, включают расширение мощностей трубопровода TAL, строительство польско-чешского газопровода, а также получение части мощностей морского СПГ—терминала в Нидерландах.

Кроме того, подчеркнул Фиала, активно идёт процесс наполнения газовых хранилищ в стране к новому сезону. 

Ранее уполномоченный правительства Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что чешские власти готовы «сжечь всё что угодно» для обеспечения жителей страны теплом и электричеством, если зимой прекратятся поставки газа. 

Бартушка также констатировал, что переход на возобновляемые источники энергии будет сложным, но будущее за зелёными технологиями.

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