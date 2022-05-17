Японское Минобороны обеспокоено активностью ВМС Китая в Тихом океане

Правительство Японии «с высокой обеспокоенностью следит» за активностью Китая вблизи японских островов и Тайваня, заявил японский министр обороны Нобуо Киси.

По его словам, 2 мая авианосец ВМС КНР «Ляонин» проследовал между островами Окинава и Мияко в Тихий океан, а после этого за период с 3 по 15 мая было зафиксировано более 200 учебных взлётов и посадок вертолётов и истребителей на авианосец.

«С учётом того, что активность наблюдается в воздушном и морском пространствах вблизи с японскими островами Нансей и Тайванем, мы намерены продолжать отслеживать ситуацию с высокой обеспокоенностью», — цитирует министра РИА Новости.

13 мая министр обороны Австралии заявил, что в австралийской исключительной экономической зоне был замечен китайский военный разведывательный корабль.

Министр добавил, что ранее сотрудники австралийского Минобороны «никогда не видели, чтобы корабль Народно-освободительной армии Китая заходил так далеко на юг».