В Австралии заявили о появлении китайского разведывательного корабля у берегов континента

Министр обороны Австралии заявил, что в австралийской исключительной экономической зоне был замечен китайский военный разведывательный корабль.

Выступая перед журналистами в Перте, он отметил, что появление «китайского военного корабля, обладающего возможностями для сбора разведывательных данных», было зафиксировано ВМФ Австралии утром 13 мая.

«Он проходил в 250 морских милях к северо-западу от Брума и двигался дальше на северо-восток со скоростью 12 узлов, огибая континент», — цитирует Даттона ТАСС.

Министр добавил, что ранее сотрудники австралийского Минобороны «никогда не видели, чтобы корабль Народно-освободительной армии Китая заходил так далеко на юг».

По мнению Даттона, в намерения корабля «входил сбор разведывательных данных вдоль береговой линии».

«Он находился в непосредственной близости от наших военных объектов и средств службы национальной разведки, расположенных на западном побережье Австралии», — добавил глава оборонного ведомства, отметив, что корабль «входил в исключительную экономическую зону страны».

Ранее в МИД Китая заявили, что Австралия при поддержке Великобритании и США занимается милитаризацией южной части Тихого океана.