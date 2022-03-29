Принципиальные вопросы: чего ожидать от нового раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Россия заинтересована в результативных переговорах с Украиной, по итогам которых будут достигнуты принципиальные для Москвы цели. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом пройдёт в Стамбуле 29 марта. В то же время Владимир Зеленский пояснил, что для Киева приоритеты на переговорах с РФ остаются неизменными: это суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности. Эксперты отмечают, что украинская сторона на деле не готова выполнять ни одно из принципиальных требований, представленных Россией.

Россия заинтересована в результативности переговоров с украинской стороной и достижении принципиальных для Москвы целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Переговоры сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом. Результат, который будет достигать принципиальных для нас целей», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия обязана сделать так, чтобы люди в Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима.

«Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться Западом, Североатлантическим альянсом в военном плане — в качестве физических, военных угроз для РФ. Чтобы Украина перестала быть страной, которую милитаризуют постоянно, пытаются там размещать ударное оружие, угрожающее Российской Федерации. Чтобы на Украине прекратились усилия по поощрению нацистской идеологии и практики… Я надеюсь, что у украинской стороны есть понимание пагубности тех явлений, которые там пышным цветом расцвели после того, как Украина стала независимой», — заявил Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в Стамбуле 29 марта. Об этом же сообщила канцелярия президента Турции, отметив, что Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились провести встречу делегаций в Стамбуле.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в своём Telegram-канале также сообщил, что представители России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29—30 марта.

Требования Киева

В преддверии диалога в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетами на переговорах с Россией для Киева являются суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности.

«Впереди — новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине», — заявил Зеленский в очередном видеообращении, опубликованном в Telegram.

Первый раунд российско-украинских переговоров

РИА Новости

© Александр Кряжев

Стоит отметить, что ранее, 22 марта, Зеленский в интервью европейским и украинским телекомпаниям заявил, что Киев готов обсуждать с Россией Крым и признание республик Донбасса, но только после получения гарантий безопасности.

«Это очень тяжёлая история для всех. И Крым, и Донбасс — для всех. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал: гарантии безопасности, завершение войны», — сказал он.

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Украинский президент заявил, что для этого необходимы прямые переговоры с Владимиром Путиным, однако на первой такой встрече ничего решить не удастся. Также Зеленский заявил, что принятие решений по изменению украинского законодательства возможно на основе референдума.

Тем более что, по мнению украинского лидера, при принятии конкретных решений и договорённостей нужно опираться на волеизъявление народа, а для этого надо проводить референдум.

«Если быть полностью откровенным, то и в вопросах гарантии безопасности мы с вами будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом... Будет решаться и Радой, и народом Украины», — пояснил Зеленский.

Дмитрий Песков, комментируя заявления Зеленского, уточнил, что затягивание переговоров нецелесообразно. Представитель Кремля отметил, что переговорный процесс «и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы». По его словам, украинская сторона получила от РФ все проекты документов по договорённостям и разъяснения по ним.

Трудный процесс

Напомним, что делегации РФ и Украины первый раз встретились для очных переговоров в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Второй раунд переговоров прошёл в Беловежской пуще после неоднократного переноса сроков и задержек с украинской стороны. По завершении украинская сторона заявила, что не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Владимир Мединский по итогам второго раунда сообщил, что стороны обсудили военные, международно-гуманитарные аспекты и вопросы о политическом урегулировании ситуации.

Впоследствии, 5 марта, стало известно, что один из членов украинской делегации Денис Киреев, принимавший участие в первом раунде очных переговоров, был застрелен СБУ при задержании в Киеве. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что его якобы подозревали в госизмене. Однако позднее Минобороны Украины заявило, что Киреев погиб на спецзадании.

Российская делегация на первом раунде переговоров

РИА Новости

© Александр Кряжев

Третий очный раунд переговоров прошёл 7 марта в Беловежской пуще. Незадолго до его начала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью агентству Reuters обозначил основные требования к Киеву: прекращение боевых действий, закрепление положений о нейтральном статусе в конституции страны, а также признание независимости республик Донбасса и признание Крыма как части РФ.

По завершении третьей встречи Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны не оправдались. Он сообщил, что делегация РФ подготовила к переговорам большой пакет документов, включавших в себя договоры, проекты и предложения, однако украинская сторона «все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте».

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После трёх раундов переговоров в составе делегаций 10 марта в Анталье на полях дипломатического форума прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. По её завершении Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня, на что глава российской дипломатии парировал, что такого вопроса в повестке встречи не было.

«Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов, изложенные в этих предложениях, хорошо известны украинской стороне», — подчеркнул Сергей Лавров.

Комментируя высказывания Кулебы, глава МИД РФ подчеркнул, что украинская дипломатия и политика строятся на «внешних эффектах, рассчитанных на сиюминутное восприятие публики и подменяющих реальную работу».

Переговорные позиции

Принципиальные цели, которых хочет добиться Москва на переговорах с киевским режимом, уже озвучены и известны украинской стороне, отметил в комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

«Это в первую очередь демилитаризация, нейтральный статус Украины, невступление в НАТО. Кроме того, должны быть выполнены требования по денацификации. Также на повестке находятся признание Крыма и признание независимости ЛНР и ДНР. Украинская сторона может быть готова к каким-то компромиссным решениям, но отказывается обсуждать статус упомянутых территорий. Однако это принципиальный вопрос, и от того, как он будет решаться, будет зависеть исход переговоров», — подчеркнул собеседник RT.

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Торможение переговорного процесса украинской стороной объясняется тем, что Зеленский полагает, что время на его стороне, добавил Вадим Козюлин.

Однако политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT высказал мнение, что новый раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле вряд ли принесёт значимые результаты — киевский режим не планирует идти на какие-либо компромиссы.

«Договариваться с ними не о чем, и все договорённости, которые могли бы быть достигнуты, ничего не стоят. Они могут рассказывать любые сказки, которые хотело бы услышать мировое сообщество и российская делегация, но ждать выполнения чего-либо от них не имеет смысла… Такое впечатление, что они вообще не понимают, что сейчас происходит и в каком мире они живут. Зеленский ведёт себя абсолютно неадекватно», — считает политолог.

С такой оценкой согласен и заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков, который в разговоре с RT отметил, что киевский режим фактически игнорирует большинство представленных российской делегацией вопросов.

«Украина не собирается ничего из этого делать, и дальше заявлений о возможном нейтральном статусе пока что движения нет. Это единственный пункт, который Украина хотя бы начала обговаривать. Все остальные принципиальные вопросы Украина не собирается выполнять. Более того, её официальные лица говорят, что они не торгуют территориями и не будут делать ни шага назад, продолжая милитаристскую русофобскую риторику», — пояснил эксперт.

Режим Зеленского «продолжает играть в геополитические игры Запада», добавил Иван Скориков.

«Представляющие Украину фигуры, как и сам президент, не являются самостоятельными игроками в политике и дипломатии. Более того, они даже не контролируют собственные вооружённые силы и гражданское общество. Если даже Зеленский вдруг протрезвеет и отдаст приказ на расформирование националистических батальонов, на запрет данной идеологии, начнёт проводить эту денацификацию, которую требует Россия, то его сразу же начнут смещать более радикальные ястребы украинской политики, наиболее популярным из которых является Пётр Порошенко», — заключил собеседник RT.