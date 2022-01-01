«США подстрекали другие государства»: что привело к деградации Договора по открытому небу

1 января 2002 года начал действовать Договор по открытому небу (ДОН). Почти два десятилетия он обеспечивал взаимные воздушные инспекции военных объектов большей части стран — членов ОБСЕ. Как считают в Москве, в целом этот документ оказался «полезным инструментом укрепления доверия». В то же время за последние годы МИД РФ зафиксировал ряд серьёзных нарушений пунктов соглашения со стороны прежде всего западных государств. Встречные обвинения в адрес России были выдвинуты США. В ноябре 2020 года Вашингтон покинул ДОН. По мнению экспертов, ДОН может стать одной из тем предстоящих переговоров США и РФ, однако возвращение к договору в ближайшее время маловероятно.

20 лет назад в полную силу вступил Договор по открытому небу (ДОН). Данный документ вводил бессрочный механизм обеспечения взаимных воздушных инспекций объектов военной инфраструктуры. Его участниками стали государства, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

До 31 декабря 2001 года действовал режим временного применения ДОН, когда совершались пробные наблюдательные полёты. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки. Свои подписи под его текстом поставили 27 государств — членов ОБСЕ. Позднее число участников увеличилось до 34 стран.

Для обсуждения стоящих на повестке дня вопросов документом учреждалась Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН). Однако все решения она могла принимать только при достижении консенсуса.

В рамках ДОН был создана система распределения так называемых пассивных квот на полёты. Соединённые Штаты получили право совершить 42 полёта в год, столько же досталось группе государств в составе РФ и Белоруссии. Франции, ФРГ, Италии, Великобритании, Канаде, Турции и Украине досталась квота на 12 инспекций. Остальным странам было выделено от двух до семи полётов.

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Соглашение определило перечень аэродромов для взлёта иностранных инспекций, а также максимальную дальность наблюдательных полётов над территориями государств-участников.

Например, в России этот показатель составил 5000—6500 км, в США — 3000—4900 км, в Канаде — 5000—6000 км, во Франции — 700—1400 км, Германии — 1200 км, Италии — 1130—1400 км, Норвегии — 1700 км, Польше — 1400 км, на Украине — 2100 км.

Также в ДОН была закреплена обязанность участников предоставлять стране, над которой планируются полёты, информацию о средствах наблюдения. В перечень оборудования, перечисленного в соглашении, вошли оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры, инфракрасные устройства линейного сканирования, радиолокационные станции (РЛС) бокового обзора с синтезированной апертурой.

Госдума РФ ратифицировала ДОН 26 мая 2001 года. Однако в середине декабря 2021 года Россия официально прекратила своё участие в соглашении из-за предшествующего выхода из него Вашингтона. Как пояснили в Москве, отказ США от участия в договоре резко сократил эффективность воздушных миссий.

«Наблюдение любой точки»

В материалах Минобороны РФ отмечается, что цель договора заключалась в «развитии и упрочении мира, стабильности и развитии безопасности путём создания режима открытого неба, применительно к наблюдению с воздуха». Для полётов над иностранными государствами российские военные использовали самолёты Ан-30Б, Ту-154М ЛК и Ту-214ОН.

«Договор позволяет выполнять наблюдение любой точки на территории наблюдаемого государства. Ограничения накладываются только на разрешающую способность аппаратуры наблюдения, установленной на самолёте наблюдения», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Экипаж самолёта наблюдения США

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Как пояснил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин, смысл ДОН заключался в своеобразной легализации воздушной разведки.

«Несмотря на бурное развитие аппаратуры, которая применяется в спутниковых группировках, значение авиации как средства военной разведки осталось достаточно большим. ДОН позволял весьма результативно инспектировать объекты военной инфраструктуры. Этот документ был в первую очередь направлен на укрепление взаимного доверия», — сказал Козюлин.

МИД России высоко оценивает эффективность механизмов, прописанных в ДОН. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что соглашение зарекомендовало себя «полезным инструментом укрепления доверия в военной сфере».

Вместе с тем Москва неоднократно обращала внимание на факты нарушения пунктов ДОН со стороны иностранных (прежде всего западных) государств.

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В частности, Великобритания, Норвегия и Канада устанавливали не предусмотренные соглашением ограничения высоты полёта, «препятствуя использованию сертифицированных конфигураций российских самолётов наблюдения».

Помимо этого, ранее Оттава отказалась предоставить достаточное количество промежуточных посадок для самолётов Ан-30Б, не соблюдала установленные сроки и порядок выдачи виз российским лётчикам. А стремящаяся в НАТО Грузия с 2012 года вообще прекратила принимать российские миссии над своей территорией.

Наибольшее количество нарушений МИД РФ зафиксировал со стороны Вашингтона. Сообщается, что американские власти затягивали выдачу виз, чинили препятствия мониторингу с Ан-30Б, ограничили возможности Москвы по наблюдению за Алеутскими островами, отменили остановки для ночного отдыха российских экипажей, фактически сократив таким образом максимальную дальность полётов.

«Своими заявлениями и действиями США подстрекали другие государства-участники (прежде всего Грузию) к нарушению ДОН. Они также направляли для выполнения миссий открытого неба старые самолёты в неудовлетворительном техническом состоянии, что создавало угрозу жизни и здоровью американских и российских участников полётов», — подчёркивают в МИД РФ.

Существенное ужесточение подходов к ДОН, как считают в Москве, началось с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Как полагают эксперты, республиканец изначально намеревался вывести США из ряда международных соглашений. Это касалось и Договора по открытому небу.

В 2017 году в американской прессе начали появляться статьи с критикой «дерзких полётов» самолётов РФ над территорией Соединённых Штатов. При этом в США отмечали, что российские миссии проходили в полном соответствии с пунктами ДОН.

Российский самолёт Ту-214ОН

© mil.ru

Несмотря на эти аргументы, с 1 января 2018 года власти США без объяснения причин перестали предоставлять Москве разрешение на отход от американских правил воздушного движения и ввели иные серьёзные ограничения. В сентябре 2018 года Вашингтон отказался допускать новый российский самолёт Ту-214ОН к наблюдательным полётам.

«Американские ведомства и истеблишмент не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолёт наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо») и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на пять-семь лет опередила США», — объяснил тогда в интервью «Красной звезде» логику Вашингтона начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Наряду с этим Соединённые Штаты принялись публично обвинять Россию в якобы несоблюдении договора.

«Антироссийский тренд»

22 ноября 2020 года Соединённые Штаты официально покинули ДОН. В ответ Россия объявила, что не видит смысла в дальнейшем участии в соглашении из-за радикального изменения конфигурации безопасности.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, дальнейшее участие в соглашении противоречит интересам Москвы. Она пояснила, что в противном случае европейские страны — члены НАТО сохранили бы возможность проводить полёты над РФ и обмениваться полученными данными с США: «Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли».

В опубликованном на сайте МИД России в декабре 2021 года заявлении подчёркивалось: «Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН — Соединённых Штатах Америки».

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Вадим Козюлин считает, что Москва адекватно отреагировала на действия Вашингтона. По его словам, если бы РФ не вышла из ДОН, то США через своих союзников де-факто сохранили бы механизмы наблюдения за военной деятельностью России. При этом РФ лишалась прав на воздушные инспекции инфраструктуры американских ВС.

«Учитывая вполне предсказуемую реакцию Москвы, от выхода из ДОН никаких выгод США не получили. Ну а Джо Байден, когда пришёл к власти, не отважился пойти против воцарившегося в Соединённых Штатах антироссийского тренда», — пояснил Козюлин.

Напомним, до прихода в Белый дом Джо Байден критиковал Дональда Трампа за вывод США из этого договора. Однако после вступления в должность президента Соединённых Штатов его администрация не предприняла практических мер по восстановлению своего участия в договоре.

Более того, в конце мая прошлого года незадолго до российско-американского саммита в Женеве в Госдепартаменте заявили об отсутствии у Вашингтона намерения возвращаться к соглашению под предлогом якобы нарушений договора со стороны Москвы.

Российский самолёт Ан-30Б в сопровождении истребителей западных стран

© mil.ru

В беседе с RT эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков предположил, что тема ДОН наверняка будет обсуждаться на российско-американских консультациях, запланированных на 10 января. По мнению аналитика, согласование параметров возвращения США и РФ к договору «может идти бесконечно долго».

«Сам принцип, который был заложен в ДОН, безусловно, востребован. Например, воздушные инспекции могли бы предотвратить взаимные подозрения по поводу эскалации насилия в Донбассе. Однако я без оптимизма смотрю на будущее ДОН. Судьба договора зависит от позиции Вашингтона, но американцы очень неохотно признают свои ошибки», — сказал Ермаков.