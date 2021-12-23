«Лишено всякой логики»: что стоит за намерением Вашингтона давить на Россию по линии ВТО

Российское импортозамещение противоречит нормам Всемирной торговой организации, США будут работать над мерами в отношении РФ по этой линии. Об этом заявили в офисе торгового представителя США. Ведомство опубликовало «Доклад о выполнении Россией обязательств в рамках Всемирной торговой организации и обеспечении их применения — 2021», в котором критикует действия РФ по импортозамещению. Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти добились хорошего результата и выполнили практически все поставленные задачи в этой сфере. Эксперты отмечают, что позиция Вашингтона лишена логики, так как американская сторона сама нарушает правило ВТО.

Импортозамещение и преференции для товаров внутреннего производства в России противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), Вашингтон будет работать над ответными мерами в отношении Москвы по линии ВТО. Об этом заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.

По словам чиновницы, подобные действия со стороны РФ вредят американским компаниям и рабочим.

«Несоблюдение норм, правил и обязательств в рамках ВТО ставит американских рабочих и предприятия в невыгодное экономическое положение и препятствует тому, чтобы они могли конкурировать на равных условиях. Управление торгового представителя США продолжит сотрудничать с партнёрами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за её поведение в многосторонней торговой системе», — заявила Тай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что РФ своими действиями не нарушает норм ВТО.

«Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области», — отметил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление американского торгпреда, напомнила, что импортозамещение стало реакцией на санкции, введённые странами Запада.

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединённых Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

В свою очередь, в Минэкономразвития подчеркнули, что Москва регулярно объясняет США необоснованность претензий о несоблюдении принципов ВТО.

«Вопросы, которые поднимаются в ежегодном докладе аппарата представителя США на торговых переговорах, регулярно озвучиваются американскими коллегами в ходе наших контактов в Женеве на площадке ВТО. Мы каждый раз даём на них аргументированные ответы, объясняя необоснованность претензий», — пояснили ТАСС в ведомстве.

Cо словами торгпреда США Кэтрин Тай не согласились и в «Ростехе».

«Нарушение норм ВТО — это западные санкции. Госпожа Тай заявляет, что Россия якобы нарушает принципы свободной и предсказуемой торговли, дискриминирует зарубежных поставщиков. Но забывает, что свобода и предсказуемость должны быть с обеих сторон», — заявили в госкорпорации.

Обвинительный доклад

Торговое представительство США опубликовало «Доклад о выполнении Россией обязательств в рамках Всемирной торговой организации и обеспечении их применения — 2021», в котором сообщает о различных «нарушениях».

«В данном докладе даётся обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и честная конкуренция», — сообщила Кэтрин Тай.

Торгпред США Кэтрин Тай

Reuters

© Denis Balibouse

Этот доклад был подготовлен аппаратом торгового представителя США для конгресса и представляет собой документ на 62 страницах.

В нём перечисляются сферы, в которых Россия якобы не соблюдает свои обязательства в рамках ВТО, а также критикуются программы по импортозамещению.

«Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации производства, чтобы предоставлять преференциальный режим отечественным товарам и услугам», — указывает торгпредство США.

Также по теме «Неловкие попытки переложить вину»: зачем госсекретарь США выдвинул условие для ведения переговоров с Россией Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что диалог между Вашингтоном и Москвой возможен, если российская сторона «решит не обострять...

В частности, обеспокоенность Вашингтона вызывает стратегия России по импортозамещению в секторе информационных технологий. Также власти США обращают внимание на то, что ограничения на импорт в сельскохозяйственном секторе РФ якобы не обоснованы научно, а Москва отказывается признавать гарантии других стран на экспортные мощности.

Россия подавляет конкуренцию и возводит барьеры в сфере торговли, что США считают контрпродуктивным как для российских граждан, так и мировой экономики, указывают авторы доклада.

При этом в документе отмечается, что с 2014 года Вашингтон сократил двустороннее взаимодействие с Москвой из-за Украины, что привело к сокращению возможностей представителей США напрямую высказывать РФ «озабоченность» из-за её торговой политики.

Авторы доклада указывают, что импорт товаров из РФ в США сокращался с 2012 года ($29,5 млрд) по 2016 год ($14,5 млрд). До 2019 года наблюдался стабильный рост до показателя в $22,3 млрд, после чего в 2020 году импорт российских товаров снизился до $16,9 млрд.

В докладе также указывается, что в первые девять месяцев 2021 года импорт из РФ увеличился на 82% по сравнению с тем же сроком в 2020 году — с $12,4 млрд до $22,6 млрд.

В свою очередь, экспорт товаров из США в Россию начал сокращаться с 2013 года и составлял всего $4,9 млрд к 2020 году.

Достижение целей

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что власти страны достигли почти всех целей в сфере импортозамещения.

«Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили», — заявил Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных.

По словам главы государства, одним из важнейших направлений импортозамещения стали технологические инновации, которыми РФ раньше почти не занималась. Владимир Путин при этом подчеркнул, что власти страны должны были в первую очередь заниматься импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе.

«В оборонно-промышленном комплексе нам пришлось это делать с выходом на высокие технологии, связанные с наукой, это тоже правда», — добавил он.

Ранее в 2019 году Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовёт» рассказал, что первые санкции в отношении РФ беспокоили его, однако страна сумела достичь больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.

«Я вам скажу честно, уже могу сказать откровенно, публично: после того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определённая тревога у меня была», — заявил президент РФ.

Владимир Путин добавил, что санкции в отношении РФ привели к работе по импортозамещению в отраслях, которые касаются национальных интересов, связанных с безопасностью страны.

«Сделан очень серьёзный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике», — подчеркнул российский лидер.

«Тройные стандарты»

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал претензии торгпредства США к российской политике импортозамещения несостоятельными.

«Эти претензии отражают даже не двойные, а тройные стандарты политики США. Если Россия якобы нарушает нормы ВТО, то своей санкционной политикой они нарушают их не меньше. Они, можно сказать, проводят свою внешнюю политику, совершенно не опираясь на мнение международных организаций, например ВТО и ООН. Это заявление — ещё один повод для обоснования дальнейшего давления на Россию», — отметил Блохин в беседе с RT.

Намерение использовать ВТО для давления на Россию — закономерное развитие американской внешней политики, добавил эксперт.

«США используют методы неконкурентной борьбы, когда с помощью санкций пытаются устранить конкурента. Санкции играют важную роль во внешнеполитической стратегии Вашингтона, суть которых больше заключается в том, чтобы подорвать российскую экономику и расшатать единство российского общества с помощью санкционного давления», — подчеркнул Константин Блохин.

Политолог добавил, что секторальные санкции со стороны США имеют очень низкую эффективность, так как между российской и американской экономиками существует очень низкая взаимозависимость.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Генерируя один пакет санкций за другим, американские конгрессмены ничем не рискуют. Против России было уже использовано несколько десятков различных пакетов санкций, и США продолжают их вводить до сих пор», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв обращает внимание на то, что США вспоминают про ВТО только тогда, когда им что-то нужно от этой организации.

«У самой ВТО есть масса претензий к США по поводу вводившихся ими ограничений — санкций в отношении России, таможенных барьеров в отношении союзников в Европе, Китая и многих других стран. Вашингтон изредка вспоминает про ВТО и использует её только тогда, когда ему это нужно, в том числе в отношении России», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Санкционная политика США во многом лишена логики, отметил Юрий Рогулёв.

«Американцы запрещают нам покупать некоторые товары и при этом по сути требуют от нас ограничения производства. При этом они заявляют, что рабочие страны лишаются мест, и это наносит ущерб экономике США. О российских рабочих при этом никто не волнуется, и что они будут делать, если не будут трудоустроены. Несомненно, всё это лишено всякой логики», — добавил собеседник RT.

Сама ВТО не обладает какими-либо санкционными или ограничительными инструментами, которые можно применить против России, добавил Юрий Рогулёв.

«Время от времени у РФ возникают споры с ВТО, которые решаются судом организации, однако никаких санкций эта структура не вводит. Там идёт лишь правовой процесс, стороны которого либо выигрывают, либо проигрывают. США же, в свою очередь, сами игнорируют решения ВТО и её правила, в разработке которых они сами и участвовали», — заключил эксперт.