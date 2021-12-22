В «Ростехе» назвали западные санкции нарушением норм ВТО
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«Нарушение норм ВТО — это западные санкции. Госпожа Тэй заявляет, что Россия якобы нарушает принципы свободной и предсказуемой торговли, дискриминирует зарубежных поставщиков. Но забывает, что свобода и предсказуемость должны быть с обеих сторон», — сказали ТАСС в «Ростехе».
Там отметили, что с помощью санкций западные власти «уже не раз доказали», что готовы в любой момент остановить поставки в Россию какой угодно продукции под любым предлогом.
Например, такая ситуация произошла с композитными материалами для гражданского проекта — крыла для самолёта МС-21, напомнили в корпорации.
«В 2018 году нам просто перекрыли поставки в надежде затормозить перспективный авиационный проект. В итоге мы в кратчайшие сроки вынуждены были создавать, испытывать и внедрять собственные материалы. С этой работой мы успешно справились, на днях МС-21 с российским «чёрным» крылом должен совершить первый полёт», — отметили там.
В этом смысле российская сторона «свободна и предсказуема», подчеркнул «Ростех».
«Предсказуемо и свободно заместили импорт. И будем продолжать это делать во всех сферах, где это соответствует нашим национальным интересам», — добавили в пресс-службе.
Ранее в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай заявили, что США видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО.
Как отметила официальный представитель российского МИД, торгпред США, «наверное, либо не знает, либо запамятовала», что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности Евросоюза, который эти санкции «принимал под нажимом Соединённых Штатов Америки».
Также в июле Еврокомиссия инициировала спор в ВТО из-за «дискриминации российскими государственными компаниями иностранных поставщиков».
Российское Минэкономразвития в тот же день заявило, что готово провести консультации с Евросоюзом и убедить Брюссель, что правила государственных закупок в России не противоречат нормам ВТО.