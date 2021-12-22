В «Ростехе» назвали западные санкции нарушением норм ВТО

В «Ростехе» не согласились со словами представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай о том, что Россия якобы отходит от норм Всемирной торговой организации (ВТО) своими решениями по импортозамещению. Как напомнили в госкорпорации, нарушение норм ВТО — «это западные санкции».

«Нарушение норм ВТО — это западные санкции. Госпожа Тэй заявляет, что Россия якобы нарушает принципы свободной и предсказуемой торговли, дискриминирует зарубежных поставщиков. Но забывает, что свобода и предсказуемость должны быть с обеих сторон», — сказали ТАСС в «Ростехе».

Там отметили, что с помощью санкций западные власти «уже не раз доказали», что готовы в любой момент остановить поставки в Россию какой угодно продукции под любым предлогом.

Например, такая ситуация произошла с композитными материалами для гражданского проекта — крыла для самолёта МС-21, напомнили в корпорации.

«В 2018 году нам просто перекрыли поставки в надежде затормозить перспективный авиационный проект. В итоге мы в кратчайшие сроки вынуждены были создавать, испытывать и внедрять собственные материалы. С этой работой мы успешно справились, на днях МС-21 с российским «чёрным» крылом должен совершить первый полёт», — отметили там.

В этом смысле российская сторона «свободна и предсказуема», подчеркнул «Ростех».

«Предсказуемо и свободно заместили импорт. И будем продолжать это делать во всех сферах, где это соответствует нашим национальным интересам», — добавили в пресс-службе.

Ранее в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай заявили, что США видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО.

Как отметила официальный представитель российского МИД, торгпред США, «наверное, либо не знает, либо запамятовала», что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности Евросоюза, который эти санкции «принимал под нажимом Соединённых Штатов Америки».

Также в июле Еврокомиссия инициировала спор в ВТО из-за «дискриминации российскими государственными компаниями иностранных поставщиков».

Российское Минэкономразвития в тот же день заявило, что готово провести консультации с Евросоюзом и убедить Брюссель, что правила государственных закупок в России не противоречат нормам ВТО.