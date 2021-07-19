Минэкономразвития готово убедить ЕС, что правила госзакупок не нарушают норм ВТО

Российское Министерство экономического развития готово провести консультации с Евросоюзом и убедить Брюссель, что правила государственных закупок в России не противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

«Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации», — сказала директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. Её слова приводит РИА Новости.

19 июля Еврокомиссия инициировала спор во ВТО из-за «дискриминации российскими государственными компаниями иностранных поставщиков».

Как считает ЕК, некоторые российские меры ограничивают или не позволяют компаниям из Евросоюза продавать товары и предоставлять услуги российским государственным предприятиям.

В Брюсселе полагают, что такие действия противоречат правилам ВТО, согласно которым Россия не должна «дискриминировать иностранные компании в этой сфере».