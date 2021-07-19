ЕС начал спор с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки для госкомпаний

Еврокомиссия (ЕК) инициировала спор во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за «дискриминации российскими государственными компаниями иностранных поставщиков».

В пресс-релизе ЕК утверждается, что Евросоюз запросил консультации с Россией относительно ряда российских мер, которые ограничивают или не позволяют компаниям из Евросоюза продавать товары и предоставлять услуги российским государственным предприятиям и другим организациям «посредством закупок в коммерческих целях».

Как полагают в Брюсселе, подобная практика противоречит правилам ВТО, согласно которым Россия не должна «дискриминировать иностранные компании в этой сфере».

РИА Новости поясняет, что запрос на консультации — это первый шаг в процессе разрешения спора в ВТО. Обычно на эту процедуру даётся 60 дней. Если результат не достигнут, то заявитель может попросить ВТО собрать панель арбитров, которые будут рассматривать спор.

В Еврокомиссии отметили, что с 2015 года Россия постепенно расширила свою политику импортозамещения, чтобы заменить использование иностранных товаров и услуг некоторыми субъектами, связанными с государством.

При этом экономические последствия для компаний Евросоюза в данном случае «очень значительны», говорится в пресс-релизе. Например, по оценке ЕС, в 2019 году госпредприятия объявили тендеры на сумму 23,5 трлн рублей.

В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет России повышается, несмотря на санкции Запада, которые дали толчок программам импортозамещения.

По его словам, ограничительные меры со стороны Запада заставили страну «включить мозги», в ряде сфер потери Европы оказались более чувствительны.