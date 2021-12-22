США обвинили Россию в импортозамещении
- Reuters
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«Офис торгового представителя продолжит работать с партнёрами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за её поведение в многосторонней торговой системе», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Претензии американской стороны связаны, главным образом, с тем, что Россия практикует преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в сфере IT, расширяет госконтроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее в Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщали о намерениях Вашингтона рассмотреть возможность ограничить поставки в Москву ряда материалов в случае обострения ситуации на Украине.
Новые ограничительные меры могут затронуть импорт смартфонов, основных запчастей для самолётов и автомобилей, а также материалы из других секторов.