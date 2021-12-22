Reuters: США рассмотрят ограничения по импорту в Россию из-за Украины
- Reuters
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, на встрече в администрации США чиновники обсудят «срочные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий».
Отмечается, что новые ограничительные меры могут затронуть импорт в Россию смартфонов, основных запчастей для самолётов и автомобилей, а также материалы из других секторов.
«Потенциальные меры будут беспрецедентными для России», — добавил собеседник издания.
Высокопоставленный представитель администрации США ранее рассказал о возможных мерах против России по Украине.
По его словам, президент Соединённых Штатов Джо Байден дал понять, что американская сторона изыскивает сильный набор экономических санкций.