Reuters: США рассмотрят ограничения по импорту в Россию из-за Украины

Короткая ссылка
Власти США намерены рассмотреть возможность ограничить поставки в Россию ряда материалов в случае обострения ситуации на Украине.
Reuters: США рассмотрят ограничения по импорту в Россию из-за Украины
  • Reuters

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, на встрече в администрации США чиновники обсудят «срочные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий».

Отмечается, что новые ограничительные меры могут затронуть импорт в Россию смартфонов, основных запчастей для самолётов и автомобилей, а также материалы из других секторов.

«Потенциальные меры будут беспрецедентными для России», — добавил собеседник издания.

Высокопоставленный представитель администрации США ранее рассказал о возможных мерах против России по Украине.

По его словам, президент Соединённых Штатов Джо Байден дал понять, что американская сторона изыскивает сильный набор экономических санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить