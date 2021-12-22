Захарова напомнила торгпреду США Тай, что импортозамещение стало реакцией на санкции
- РИА Новости
«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединённых Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Ранее в офисе торгового представителя Соединённых Штатов Кэтрин Тай заявили, что США видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО).
В начале декабря российский лидер Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.
В июне Путин заявил, что санкционная политика против России дала толчок программам импортозамещения.