Захарова напомнила торгпреду США Тай, что импортозамещение стало реакцией на санкции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения США в адрес России в якобы нарушении норм Всемирной торговой организации.

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединённых Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Ранее в офисе торгового представителя Соединённых Штатов Кэтрин Тай заявили, что США видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО).

В начале декабря российский лидер Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.

В июне Путин заявил, что санкционная политика против России дала толчок программам импортозамещения.