Захарова напомнила торгпреду США Тай, что импортозамещение стало реакцией на санкции

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения США в адрес России в якобы нарушении норм Всемирной торговой организации.
Захарова напомнила торгпреду США Тай, что импортозамещение стало реакцией на санкции
  • РИА Новости

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединённых Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Ранее в офисе торгового представителя Соединённых Штатов Кэтрин Тай заявили, что США видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО).

В начале декабря российский лидер Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.

В июне Путин заявил, что санкционная политика против России дала толчок программам импортозамещения.

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