«Одного желания недостаточно»: почему Трамп пригрозил вывести США из ВТО

Дональд Трамп пригрозил выходом Соединённых Штатов из Всемирной торговой организации в случае, если ВТО «не улучшит свою работу». Президент США считает, что организация «очень плохо» обращается с Америкой. Несмотря на такое отношение, администрация Белого дома продолжает активную деятельность в рамках организации. Вашингтон подал несколько исков к странам-членам о «нечестных» ответных тарифах, в том числе к России. Эксперты отмечают, что с помощью подобных ультиматумов и давления на конкурентов США пытаются сохранить ускользающую «экономическую власть над миром», однако до выхода из ВТО дело вряд ли дойдёт. В Минэкономразвития России уверены, что американский бизнес не позволит Трампу реализовать угрозы, поскольку в случае такого шага пострадает национальная экономика.

Дональд Трамп пригрозил вывести США из Всемирной торговой организации, если та не начнёт относиться к Вашингтону лучше. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», — сказал президент.

Трамп добавил, что считает соглашение о создании организации от 1994 года «самой худшей сделкой по торговле». По его словам, ВТО «очень плохо» обращается с Америкой.

Эффект бумеранга

Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Трампа утверждают, что глава Белого дома всего лишь повторил на публике свою позицию, которую уже неоднократно озвучивал в кругу ближайших соратников. Как сообщил порталу Axios один из источников, Трамп часто говорил, что не понимает цели пребывания Америки в организации и что она «была создана остальными странами, чтобы обманывать США».

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что такая оценка является «преувеличением», а министр торговли Уилбур Росс ещё в июле сказал, что расценивает дискуссии о выходе из ВТО как преждевременные. При этом он поддержал общий посыл Трампа, отметив, что организации требуются реформы.

«Мы не делаем секрета из нашей позиции по поводу того, что в ВТО нужно провести некоторые реформы», — приводит слова Росса телеканал CNBС.

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Несмотря на заявления Трампа и Росса, Вашингтон продолжает активную деятельность в качестве члена организации: в середине июля Соединённые Штаты в рамках ВТО подали пять официальных исков по поводу ответных тарифов, которые ввели против американских товаров Китай, ЕС, Канада, Мексика и Турция. Этими тарифами были обложены экспортные товары из США на сумму $28,5 млрд.

Один из таких исков был подан Вашингтоном и в отношении Москвы — из-за ответных мер России против введённых США тарифов на экспорт стали и алюминия. Американская сторона утверждает, что РФ нарушила правила ВТО, применив ограничения только к импортным товарам США, а также установив пошлины выше максимальных размеров, предусмотренных правилами членства в организации.

В ответ в Минэкономразвития России заявили, что в Вашингтоне неправильно интерпретируют меры, принятые Москвой по пошлинам.

«США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае США)», — отметили в министерстве.

Максимальная открытость

Подобные двойные стандарты не являются чем-то необычным для политики Вашингтона, пояснил в разговоре с RT политолог-американист Сергей Михеев. По его словам, США сейчас требуются все средства, чтобы удержать позицию контролёра мировой финансовой системы.

«Американцы понимают, что с появлением мощной конкуренции экономическая власть над миром постепенно уходит у них из рук. Чем дальше, тем больше глобальные финансовые потоки и сферы влияния перераспределяются не в их пользу. Сейчас они пытаются бороться с этим всеми методами — вне зависимости от того, законны они или нет. Трамп это говорит максимально открыто», — подчеркнул эксперт.

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Американцы выкручивают руки конкретным странам и целым организациям, отметил Михеев, так как Трампа устраивает только такая ВТО, которая в первую очередь работает на интересы США.

«Пойдёт ли ВТО на уступки, сейчас трудно сказать. Вашингтон имеет серьёзные рычаги влияния и на саму организацию, и на ряд стран-членов, которые являются совершенно несамостоятельными», — добавил эксперт.

Михеев считает, что в такой ситуации пересмотреть отношение к Всемирной торговой организации следует и российским властям.

«Вся эта система уже неадекватна новым экономическим и политическим реалиям, которые существуют в мире, и нам тоже пора задуматься по поводу ВТО, МВФ и прочих подобных организаций, потому что от участия в них всё больше и больше проблем, чем каких-либо дивидендов», — заключил он.

Психологическое давление

Однако, несмотря на ультимативные заявления Трампа, не стоит ожидать выхода Вашингтона из Всемирной торговой организации, полагает профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский.

«Вряд ли Трамп полностью выведет Соединённые Штаты из ВТО, но своими действиями он уже достаточно сильно расшатал эту организацию. В Америке существует политическая традиция, которая в вопросах международной торговли не очень приветствует ВТО и подобные ей структуры вроде системы ООН, Всемирного банка и Международного валютного фонда», — пояснил Братерский в разговоре с RT.

Reuters

При этом эксперт добавил, что внутри американского истеблишмента нет полной поддержки такого стиля ведения переговоров с торговыми партнёрами.

«В самих США логика действий Трампа в международной торговле устраивает далеко не всех американцев. Промышленный и сельскохозяйственный секторы одобряют его действия, но они совсем не устраивают людей, которые зарабатывают на финансовых операциях. Трамп перестраивает систему торговых договоров, чтобы фактор производства американских товаров вышел на первое место, а доходы от международного использования доллара и кредитования — на второе», — отметил Братерский.

По словам эксперта, если предположить, что в каком-то качестве выход США из ВТО всё-таки состоится, тогда место главного идеолога свободной торговли в мире займёт Китай. А это вряд ли соответствует интересам Вашингтона, поэтому, как считают аналитики, Трамп ограничится оказанием психологического давления на Всемирную торговую организацию.

В Минэкономразвития России также уверены, что американский бизнес вряд ли позволит Трампу выйти из ВТО.

«Вряд ли американский бизнес даст Трампу реализовать свои угрозы. Тем более что для выхода из ВТО одного желания президента будет недостаточно. Нужно решение конгресса США», — говорится в заявлении ведомства.

При этом в министерстве подчеркнули, что от игры без правил пострадает в том числе и американская экономика.

«США заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки. Чтобы обеспечить себе такие условия после выхода из ВТО, американцам придётся заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнёрами, включая ЕС, Китай и другие страны. Далеко не факт, что условия таких соглашений, которые американские переговорщики смогут «выторговать», будут лучше для американской экономики, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО», — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Канадский гамбит

Это уже второе за прошедшую неделю заявление Трампа по поводу торговых соглашений США с другими странами. В понедельник, 27 августа, американский лидер сообщил, что Вашингтон и Мехико договорились о пересмотре NAFTA (Североамериканского соглашения о свободной торговле). Трамп неоднократно угрожал Мексике и Канаде, что выведет США из договора, что привело к началу переговорного процесса, продлившегося почти год. Президент Соединённых Штатов требовал полного пересмотра соглашения, заключённого в 1994 году (как и соглашение о создании ВТО), заявляя, что оно оказало негативное воздействие на количество рабочих мест, особенно в автомобильной промышленности.

Протест против соглашения NAFTA

globallookpress.com

© Alex Milan Tracy

Канада, третий участник соглашения, ещё не пошла на пересмотр. СМИ сообщают, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в четверг провёл переговоры с главой канадского МИД Кристиной Фриланд, которые продолжались до глубокой ночи. Трамп установил 30 августа как крайний срок, до истечения которого Канада должна принять решение, в противном случае США обложат налоговыми сборами импорт автомобилей или вовсе его запретят.

И если угрозы Трампа в отношении ВТО, как отмечают эксперты, можно считать попыткой оказать психологическое воздействие, то в случае с Канадой глава Белого дома может перейти от слов к делу.

«Настроения в Канаде пессимистические. Единственный вопрос для Оттавы сейчас — насколько большими будут потери», — обрисовал ситуацию Братерский.