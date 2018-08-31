Эксперт оценил вероятность выхода США из ВТО

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Оксана Соломатина
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США могут выйти из ВТО в случае, если организация не изменит своё отношение к Америке.
Эксперт оценил вероятность выхода США из ВТО
  • Reuters

«Я считаю, что реально может быть выход США не только из ВТО, но даже из ООН и НАТО. На самом деле Трамп вознамерился переписать правила игры на «великой шахматной доске». Он намеревается изменить миропорядок и присвоить ему своё имя. Это не шутка, это факт. Это связано с личными амбициями, личными качествами Дональда Трампа», — выразил мнение эксперт.

По его словам, заявление Трампа следует рассматривать как предвыборную риторику на предстоящие ноябрьские выборы в конгресс США.

«Это надо воспринимать, на мой взгляд, как элемент предвыборной риторики, предваряющей ноябрьские выборы в конгресс. Ведь все эти амбициозные планы он способен осуществить, только если у него будет взаимопонимание в конгрессе. Поэтому подобные заявления — программа действий Трампа и его сторонников в случае победы республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс… До ноября мы можем наблюдать за этим спектаклем, а потом в зависимости от результатов выборов ожидать и последствий», — заключил Шатров.

Ранее Дональд Трамп не исключил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если та не изменится к лучшему.

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