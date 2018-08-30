СМИ сообщили о планах Трампа ввести новые пошлины на китайские товары на $200 млрд

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Президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
СМИ сообщили о планах Трампа ввести новые пошлины на китайские товары на $200 млрд
  • Reuters

Как отмечает агентство, 6 сентября завершается период, отведённый администрацией для подачи бизнесом и общественностью комментариев относительно пошлин.

По словам источников, Трамп намерен ввести новые торговые ограничения сразу же по истечении дедлайна. При этом они подчеркнули, что окончательного решения пока нет и Трамп может отложить принятие данных мер. 

Ранее Китай подал иск в ВТО из-за американских пошлин.

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