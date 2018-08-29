В Минэкономразвития прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО

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В Минэкономразвития России заявили, что США неверно интерпретируют меры, принятые Москвой по пошлинам, — страна действует в рамках норм Всемирной торговой организации (ВТО).
В Минэкономразвития прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО
  • Reuters

«США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае — США)», — приводит РИА Новости сообщение Минэкономразвития.

29 августа Соединённые Штаты направили в ВТО запрос на проведение консультаций с Россией из-за пошлин на импорт ряда товаров из США.

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