«Вряд ли поможет в разрешении миграционного кризиса»: почему в ЕС заявили о создании Агентства по предоставлению убежища
- Флаг ЕС
- AP
- © Alastair Grant
Совет Евросоюза утвердил постановление о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте законодательного органа Европейского союза.
«Сегодня Совет одобрил постановление об основании Агентства ЕС по предоставлению убежища. Цель этого постановления состоит в повышении качества реализации политики предоставления убежища на территории ЕС посредством преобразования ныне существующего Европейского офиса по вопросам предоставления убежища (EASO) в полномасштабное агентство», — отмечается в сообщении.
В нём также приводятся слова министра внутренних дел Словении Алеша Хойса, который считает, что наличие такой новой структуры — важный шаг в формировании общей политики ЕС по вопросам предоставления убежища.
«Агентство сможет, где это необходимо, оказывать оперативную и ощутимую поддержку государствам — членам ЕС. Оно также будет способствовать нашему сотрудничеству с третьими странами, наглядно демонстрируя силу наших совместных действий», — сказал он.
Как уточняется в документе, новое агентство будет отвечать за улучшение работы общей европейской системы предоставления убежища, оказывая операционно-техническую поддержку более высокого качества государствам — членам ЕС и «способствуя большему сближению в том, что касается оценки ходатайств о предоставлении международной защиты».
«Постановление о создании в рамках ЕС учреждения по вопросам предоставления убежища укрепляет текущие полномочия EASO и содействует направлению экспертов в государства — члены ЕС, которые подали запрос об оказании оперативной поддержки», — сообщается в пресс-релизе.
В нём также говорится о том, что решение о формировании новой структуры содействует солидарности между государствами-членами и внешней деятельности ЕС в целом. Кроме того, отмечается, что постановление об основании Агентства ЕС по предоставлению убежища учитывает продолжающееся обсуждение нового пакта по миграции и предоставлению убежища.
Напомним, в сентябре прошлого года Еврокомиссия представила Брюсселю миграционный пакт. Как пишет французская газета Le Figaro, соглашение предполагает регистрацию всех мигрантов у европейских границ, а также высылку тех, кто не имеет права на убежище, и распределение получивших разрешение между государствами — членами ЕС. По данным издания, речь также идёт об укреплении сотрудничества со страной, откуда прибыл нелегал, и создании транзитных зон для сдерживания миграционного потока.
- Зал заседаний Совета Европейского союза
- Reuters
- © Yves Herman/File
На фоне нового кризиса
Стоит отметить, что Совет Евросоюза утвердил постановление о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища на фоне обострившейся ситуации на границе с Белоруссией из-за притока нелегальных мигрантов, которые прибывают с территории республики.
При этом государства Европейского союза обвиняют Минск в том, что он якобы намеренно провоцирует миграционный кризис. Об этом говорится, в частности, в совместном заявлении стран Балтии, опубликованном латвийским Минобороны 11 ноября, в котором утверждается, что действия белорусской стороны представляют серьёзную угрозу для европейской безопасности. В частности, отмечается, что белорусская сторона якобы «стягивает и привозит» к приграничной зоне большие группы людей, а затем «заставляет незаконно пересечь границу».
«Это повышает вероятность провокаций и серьёзных инцидентов, которые могут перейти в военную плоскость», — говорится в заявлении. По мнению авторов заявления, текущая обстановка — наиболее сложный за много лет «кризис безопасности» для региона, НАТО и Евросоюза.
О том, что именно из-за Минска возник миграционный кризис, заявил позднее и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В своём Twitter-аккануте он написал о «недопустимой инструментализации людей режимом Лукашенко на границах Евросоюза».
Spoke to @RauZbigniew and @GLandsbergis this evening about the unacceptable instrumentalisation of people by the Lukashenko regime at the borders of the European Union.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 13, 2021
We will discuss next steps at the #FAC on Monday.
После этого главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступили за немедленное принятие нового пакета санкций против властей Белоруссии. Соответствующий документ опубликовал литовский сейм 23 ноября. В нём говорилось, что стороны осуждают продолжающуюся и якобы спонсируемую Минском «инструментализацию нелегальной миграции».
Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко отвергает такого рода обвинения. В конце ноября он возложил вину за миграционный кризис на страны ЕС. Как напомнил Лукашенко в интервью РИА Новости, Евросоюз фактически разорвал заключённое с белорусской стороной соглашение о реадмиссии, согласно которому, если мигранты попали в объединение через Белоруссию, Минск мог забрать их обратно и разместить в лагерях для беженцев.
«Лагеря должны были они (Европейский союз. — RT) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их (беженцев. — RT) оттуда забирать», — пояснил белорусский президент.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко
- Reuters
- © Sergei Sheleg/BelTA/Handout
Он также раскритиковал санкционную политику ЕС, назвав её «удушением» Белоруссии.
Напомним, 2 декабря США, Великобритания, Канада и Евросоюз приняли новые ограничительные меры против Минска. В МИД России заявили, что такое решение западных государств «отличается крайним цинизмом». Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
«С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», — сказала Захарова.
«Слишком поздно»
Как отметила в беседе с RT доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова, Евросоюз утвердил постановление о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища именно из-за наплыва беженцев и обострившегося миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
Однако, как полагает Романова, создание новой структуры «вряд ли поможет в разрешении миграционного кризиса», поскольку её появление не предполагает каких-либо масштабных преобразований.
«Я сомневаюсь, что эта мера как-то серьёзно повлияет на уменьшение миграционных потоков в первую очередь на польско-белорусской границе, которые мы сейчас наблюдаем», — заявила аналитик.
По словам эксперта, по просьбе Польши в ЕС обсуждается возможность увеличения сроков рассмотрения вопросов предоставления убежища, что, по её мнению, негативно влияет на имидж ЕС как защитника прав человека и беженцев в том числе.
«Речь идёт о вероятном затягивании процесса предоставления убежища и соответствующих документов», — уточнила Романова.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что решение о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища — это «запоздалый шаг», несмотря на текущую активизацию Брюсселя в этом направлении.
«События миграционного кризиса 2015 года в Европе чётко показали, что ЕС не был готов к наплыву беженцев и действовал рефлекторно. Впоследствии шаги, которые предпринимались, были неэффективными. Похожую ситуацию мы видим и сейчас. Евросоюз слишком поздно начал предпринимать попытки урегулировать ситуацию на границе, ускорив одобрение решения о создании новой структуры», — сказал Оленченко в разговоре с RT.
По его словам, решение о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища призвано добиться скоординированной политики стран — членов союза в сфере миграционной политики, чего не было сделано до сих пор.
- Мигранты на белорусско-польской границе
- Reuters
- © Kacper Pempel
«Ведь и раньше, и в последнее время действия участников объединения были нескоординированными. Нет конкретного алгоритма действий. Государства ЕС по-разному реагировали и реагируют на увеличение потоков беженцев. К примеру, Польша как применяла силу, так и продолжает это делать по отношению к иностранцам, что кардинальным образом отличается от сложившейся практики в других странах ЕС», — подытожил Оленченко.
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