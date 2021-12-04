В МИД России заявили об антигуманности новых санкций стран Запада против Белоруссии

Новые санкции стран Запада в отношении Белоруссии являются нелегитимными и носят антигуманный характер. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Захарова уточнила, что ограничительные действия носят антигуманный характер в связи с негативным влиянием на жизнь белорусских граждан.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что список белорусских предприятий, против которых США ввели санкции, вызывает недоумение и заставляет усомниться в профессионализме принимавших решения людей.