В МИД России заявили об антигуманности новых санкций стран Запада против Белоруссии
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«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Захарова уточнила, что ограничительные действия носят антигуманный характер в связи с негативным влиянием на жизнь белорусских граждан.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что список белорусских предприятий, против которых США ввели санкции, вызывает недоумение и заставляет усомниться в профессионализме принимавших решения людей.