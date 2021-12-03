Премьер Белоруссии раскритиковал список санкций США
- РИА Новости
«Я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Если какое-то небольшое борисовское предприятие удостоено внимания Соединённых Штатов Америки, наверное, это только повод гордости для него», — приводит БЕЛТА его слова.
Головченко добавил, что ранее ограничительные меры вводили против предприятий, которые «контролируются «режимом».
«И даже прописывали критерии: там, где государство имеет 50% и больше. Но ведь в этом пакете уже есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю. Какое же это следование критериям?» — отметил политик.
Головченко усомнился в профессионализме американских чиновников.
Премьер Белоруссии ранее заявил, что Минск в ближайшие дни введёт ответные экономические санкции против Запада.