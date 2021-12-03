Премьер Белоруссии раскритиковал список санкций США

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что список белорусских предприятий, против которых США ввели санкции, вызывает недоумение и заставляет усомниться в профессионализме принимавших решения людей.
Премьер Белоруссии раскритиковал список санкций США
  • РИА Новости

«Я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Если какое-то небольшое борисовское предприятие удостоено внимания Соединённых Штатов Америки, наверное, это только повод гордости для него», — приводит БЕЛТА его слова.

Головченко добавил, что ранее ограничительные меры вводили против предприятий, которые «контролируются «режимом».

«И даже прописывали критерии: там, где государство имеет 50% и больше. Но ведь в этом пакете уже есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю. Какое же это следование критериям?» — отметил политик.

Головченко усомнился в профессионализме американских чиновников.

Премьер Белоруссии ранее заявил, что Минск в ближайшие дни введёт ответные экономические санкции против Запада.

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