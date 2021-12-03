Белоруссия в ближайшие дни введёт ответные санкции против Запада
«Мы подготовили и в ближайшие дни введём пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны», — приводит БЕЛТА его слова.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.
Он призвал западных дипломатов не торопиться паковать чемоданы, отметив, что не собирается их «вышвыривать» из страны.