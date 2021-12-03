Лукашенко заявил, что не будет «вышвыривать» западных дипломатов

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал западных дипломатов не торопиться паковать чемоданы, отметив, что не собирается их «вышвыривать» из страны.
Лукашенко заявил, что не будет «вышвыривать» западных дипломатов
  • Reuters

«Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусская сторона никого не будет «вышвыривать».

По его словам, Минск будет отвечать на санкции цивилизованно, в рамках международного права.

«Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать», — добавил глава государства.

Лукашенко ранее заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.

Глава Белоруссии также отметил, что он и его российский коллега Владимир Путин вместе оценивают давление на Минск и действуют адекватно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить