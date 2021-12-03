Лукашенко заявил, что не будет «вышвыривать» западных дипломатов
- Reuters
«Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что белорусская сторона никого не будет «вышвыривать».
По его словам, Минск будет отвечать на санкции цивилизованно, в рамках международного права.
«Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать», — добавил глава государства.
Лукашенко ранее заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.
Глава Белоруссии также отметил, что он и его российский коллега Владимир Путин вместе оценивают давление на Минск и действуют адекватно.