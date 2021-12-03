Лукашенко заявил, что не будет «вышвыривать» западных дипломатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал западных дипломатов не торопиться паковать чемоданы, отметив, что не собирается их «вышвыривать» из страны.

«Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусская сторона никого не будет «вышвыривать».

По его словам, Минск будет отвечать на санкции цивилизованно, в рамках международного права.

«Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать», — добавил глава государства.

Лукашенко ранее заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.

Глава Белоруссии также отметил, что он и его российский коллега Владимир Путин вместе оценивают давление на Минск и действуют адекватно.