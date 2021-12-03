Лукашенко потребовал заняться антисанкциями чётко и без волокиты

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.
Лукашенко потребовал заняться антисанкциями чётко и без волокиты
  • Reuters

«Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами (антисанкциями. — RT)принципиально, без волокиты, чётко, по-военному», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он добавил, что страна не впервые столкнулась с санкционным давлением. По его словам, Белоруссия к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страны Запада вместо диалога возводят железные занавесы.

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