Лукашенко потребовал заняться антисанкциями чётко и без волокиты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.

«Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами (антисанкциями. — RT)принципиально, без волокиты, чётко, по-военному», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он добавил, что страна не впервые столкнулась с санкционным давлением. По его словам, Белоруссия к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страны Запада вместо диалога возводят железные занавесы.