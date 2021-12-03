Лукашенко потребовал заняться антисанкциями чётко и без волокиты
- Reuters
«Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами (антисанкциями. — RT)принципиально, без волокиты, чётко, по-военному», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Он добавил, что страна не впервые столкнулась с санкционным давлением. По его словам, Белоруссия к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страны Запада вместо диалога возводят железные занавесы.