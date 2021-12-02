Глава МИД Белоруссии заявил о возведении Западом железных занавесов

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страны Запада вместо диалога возводят железные занавесы.

«Западные политики уже напрямую говорят о строительстве новой «крепости Европа», — приводит БЕЛТА его слова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Макей отметил, что прежнюю конфронтацию заменяет новая, более бескомпромиссная.

«Вместо стирания разделительных линий возводятся новые железные занавесы», — сказал министр.

2 декабря Евросоюз ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Санкции поддержали США, Великобритания, Канада.

МИД Белоруссии в связи с введением очередного пакета санкций против республики заявил, что Минск примет жёсткие, асимметричные, но адекватные меры.