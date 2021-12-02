Глава МИД Белоруссии заявил о возведении Западом железных занавесов

Короткая ссылка
Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страны Запада вместо диалога возводят железные занавесы.
Глава МИД Белоруссии заявил о возведении Западом железных занавесов
  • globallookpress.com

«Западные политики уже напрямую говорят о строительстве новой «крепости Европа», — приводит БЕЛТА его слова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Макей отметил, что прежнюю конфронтацию заменяет новая, более бескомпромиссная.

«Вместо стирания разделительных линий возводятся новые железные занавесы», — сказал министр.

2 декабря Евросоюз ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Санкции поддержали США, Великобритания, Канада.

МИД Белоруссии в связи с введением очередного пакета санкций против республики заявил, что Минск примет жёсткие, асимметричные, но адекватные меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить