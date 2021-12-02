В Минске пообещали адекватные жёсткие меры на западные санкции

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МИД Белоруссии в связи с введением очередного пакета санкций против республики заявил, что Минск примет жёсткие, асимметричные, но адекватные меры.
В Минске пообещали адекватные жёсткие меры на западные санкции
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«Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, как и их негативное воздействие на обе стороны. Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Белоруссии.

В ведомстве отметили, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем «очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего... региона».

Также в МИД заявили, что включение в очередной санкционный пакет Евросоюза белорусских предприятий вызвано желанием избавиться от конкурентов.

2 декабря Евросоюз ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Санкции поддержали США, Великобритания, Канада.

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