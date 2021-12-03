Лукашенко заявил, что он и Путин вместе оценивают давление на Минск

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин вместе оценивают давление на Минск и действуют адекватно.
Лукашенко заявил, что он и Путин вместе оценивают давление на Минск
  • РИА Новости

«Не секрет, идёт гибридная война. Война давно началась. Не только против нас. Прежде всего — против Российской Федерации, и мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем плане. Поэтому нам достаётся первыми, и не просто. Мы это с президентом России видим, оцениваем и действуем соответствующим образом, адекватно», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страны Запада вместо диалога возводят железные занавесы.

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