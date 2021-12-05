Коалиционный вопрос: сможет ли новое правительство Германии «двигать страну вперёд» и укреплять связи с Россией

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Ирина Таран, Елизавета Комарова
Кандидат в канцлеры ФРГ и представитель СДПГ Олаф Шольц заявил, что его партия хочет сформировать правительство, которое «будет двигать страну вперёд». Он также назвал СДПГ «самой влиятельной силой», проголосовавшей за коалиционный договор, в котором, в частности, говорится о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Кроме того, главой Социал-демократической партии ФРГ может стать Ларс Клингбайль, которого в немецких СМИ заподозрили в «связях с Россией». Эксперты отмечают, что СДПГ отличается прагматическим подходом к взаимодействию с Россией, однако курс Берлина в отношении Москвы будет зависеть от общего настроя коалиции.
Коалиционный вопрос: сможет ли новое правительство Германии «двигать страну вперёд» и укреплять связи с Россией
  • Бундестаг ФРГ
  • AFP
  • © Ina Fassbender

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, который через несколько дней с высокой долей вероятности станет следующим канцлером ФРГ, заявил, что его политическая сила хочет сформировать немецкое правительство, способное к продвижению Германии «вперёд».

«Мы выступаем за достойное будущее, за большее уважение, за прогресс. Мы хотим сформировать правительство, которое будет двигать страну вперёд. Прорыв в 20-х годах возможен», — написал Шольц в своём Twitter.

Он также назвал свою партию «самой влиятельной силой».

«Мы добились того, что СДПГ вступила в предвыборную борьбу сплочённой и победила!» — заявил он.

Кроме того, Шольц сообщил, что абсолютное большинство функционеров СДПГ проголосовали за коалиционное соглашение.

Напомним, после выборов в бундестаг, на которых одержала победу Социал-демократическая партия Германии, «Союз 90/Зелёные» и Свободная демократическая партия (СвДП) заключили коалиционное соглашение, в котором, в частности, говорится о готовности к конструктивному диалогу с Россией.

«Немецко-российские отношения глубокие и разнообразные. К тому же Россия — важный международный игрок, — говорится в тексте документа. — Мы осознаём важность содержательных и стабильных отношений (с Москвой. — RT) и продолжаем к ним стремиться».

«Связи с Россией»

На следующей неделе состоится федеральный съезд СДПГ, на котором члены партии должны будут выбрать нового лидера. По мнению немецких журналистов, этот пост займёт Ларс Клингбайль, которого некоторые СМИ подозревают в «связях с Россией». Так, корреспондент немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер утверждает, что Клингбайль якобы является другом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, активно выступающего за диалог между Москвой и Берлином.

«В результате после Герхарда Шрёдера и Зигмара Габриэля (бывшего министра иностранных дел Германии. — RT) во главе партии снова окажется мужчина, который очень тесно вплетён в гобелен, который ткут друзья российского президента Владимира Путина», — утверждает Шуллер в своём материале.

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Напомним, 5 ноября и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау заявила о необходимости диалога между Берлином и Москвой, подчеркнув, что «отношения Германии и России всегда были особенными».

При этом российская сторона уже высказала свою позицию относительно дальнейшего взаимодействия с Берлином при новом немецком правительстве. Обращаясь с приветственным словом к участникам 26-го заседания российско-германского форума «Потсдамские встречи», глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и стабильных отношений. При этом Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на «аналогичный встречный настрой» немецких властей.

«Берлин остаётся для Москвы важным международным партнёром. Всегда открыты к конструктивному диалогу с руководством Германии — вне зависимости от его партийно-персонального состава», — подчеркнул Лавров.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказался довольно сдержанно в отношении будущего российско-германских отношений. По его мнению, в политике ФРГ на российском направлении не стоит ожидать значительных перемен.

«В общем и целом — сильно хуже не будет. Сильно лучше — тоже. Инерционность», — отметил Косачёв.

Он также обратил внимание на то, что «появление зелёного политика у руля МИД ФРГ» в лице лидера партии «Союз 90/Зелёные» Анналены Бербок «вряд ли станет положительным фактором, прежде всего на российском направлении» с учётом её однозначных высказываний, касающихся Москвы.

Напомним, Анналена Бербок регулярно выступает с жёсткими антироссийскими заявлениями. В частности, в октябре она заявила, что РФ якобы несёт ответственность за нехватку газа в Европе, а «Северный поток — 2», по её мнению, противоречит европейским интересам.

«Позитивный сигнал»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, Социал-демократическая партия Германии, представителем которой является Олаф Шольц и которую может возглавить Ларс Клингбайль, отличается прагматическим подходом к российско-германским отношениям.

«Многие члены СДПГ выступают за конструктивный диалог с РФ. Тот же Шольц, когда был её председателем, работал вместе со Шрёдером, как и Клингбайль, который осознаёт все преимущества от наращивания диалога Москвы и Берлина. Шольц также в целом прагматично настроен в отношении связей с РФ, учитывая текст коалиционного соглашения, где есть позитивный сигнал в сторону Москвы», — заявил эксперт в беседе с RT.

При этом, добавил Камкин, в целом договор коалиции призван сгладить наиболее острые углы и противоречия в позициях политических партий.

Однако аналитик не исключает, что в немецкой правительственной коалиции может возникнуть определённый разлад.

«Ведь конструктивная позиция Клингбайля по поводу связей с РФ сталкивается с видением той же Анналены Бербок, которая придерживается жёсткой антироссийской риторики. Да и в целом зелёные в большинстве своём, как и свободные демократы, смотрят на отношения с Россией, мягко говоря, не так оптимистично, как представители СДПГ», — констатировал Камкин.

При этом он подчеркнул, что здравомыслящий курс СДПГ в немецком правительстве всё равно будет доминировать.

«Реальная политика, вид государственного управления, когда предполагается отказ от использования всякой идеологии в качестве основы государственного курса, будет преобладать в новом немецком правительстве в лице представителей СДПГ, что является весьма положительным трендом», — считает Камкин.

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Однако, по его мнению, от Шольца как от будущего канцлера ФРГ потребуется определённое политическое мастерство, чтобы держать «такой разношёрстный правящий кабинет в рамках общей генеральной линии».

«Насколько это получится, насколько готовы те же зелёные играть по согласованным в коалиционном договоре правилам игры, покажет время. Но в любом случае сам Шольц во многом будет продолжать курс Ангелы Меркель. И с осторожным оптимизмом можно говорить, что хуже российско-германские отношения, чем они были в последние годы, точно не станут», — считает он.

Камкин также допустил наращивание связей Москвы и Берлина и улучшение двустороннего взаимодействия, однако «без каких-либо серьёзных прорывов».

С ним солидарен и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По словам эксперта, насколько Шольцу, Клингбайлю и другим представителям СДПГ в немецкой власти удастся на практике развивать российско-германские отношения «по позитивному тренду», покажет только время.  

«Многое будет зависеть от того, насколько антироссийские силы в политическом истеблишменте будут задавать тон в рамках коалиционного правительства», — сказал аналитик в комментарии RT.

По словам Оленченко, не только у Шольца есть своё видение относительно того, как новому правительству Германии стоит выстраивать отношения с Россией.

«Будущему канцлеру нужно будет учесть также позицию зелёных и мнение свободных демократов. Поэтому, каким станет курс ФРГ, в том числе относительно связей с Москвой, будет зависеть в основном от этого фактора», — пояснил эксперт.

При этом Оленченко подчеркнул, что Шольц — опытный управленец, он доказал это своей работой на посту министра финансов, который занимал ранее.

«Он будет следовать своему обещанию: с помощью нового правительства двигать Германию вперёд, в том числе и в отношениях с Россией. Однако насколько быстрым будет этот процесс, прогнозировать крайне сложно», — констатировал аналитик.

  • Флаги России и Германии
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

Как пояснил Оленченко, это обусловлено тем, что каждая из партий захочет в рамках правительственной коалиции «перетянуть на себя одеяло», в том числе в вопросах контактов с Россией.  

«В ближайшем будущем в правительстве будет идти борьба между разными ориентирами: сближение с США, улучшение отношений со странами ЕС или же многовекторная политика, включающая наращивание связей с Москвой. Шольц и Клингбайль придерживаются последнего направления, которое откликается также и в СДПГ в целом, как и в германском бизнесе», — заключил аналитик.

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