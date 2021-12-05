Коалиционный вопрос: сможет ли новое правительство Германии «двигать страну вперёд» и укреплять связи с Россией

Кандидат в канцлеры ФРГ и представитель СДПГ Олаф Шольц заявил, что его партия хочет сформировать правительство, которое «будет двигать страну вперёд». Он также назвал СДПГ «самой влиятельной силой», проголосовавшей за коалиционный договор, в котором, в частности, говорится о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Кроме того, главой Социал-демократической партии ФРГ может стать Ларс Клингбайль, которого в немецких СМИ заподозрили в «связях с Россией». Эксперты отмечают, что СДПГ отличается прагматическим подходом к взаимодействию с Россией, однако курс Берлина в отношении Москвы будет зависеть от общего настроя коалиции.

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, который через несколько дней с высокой долей вероятности станет следующим канцлером ФРГ, заявил, что его политическая сила хочет сформировать немецкое правительство, способное к продвижению Германии «вперёд».

«Мы выступаем за достойное будущее, за большее уважение, за прогресс. Мы хотим сформировать правительство, которое будет двигать страну вперёд. Прорыв в 20-х годах возможен», — написал Шольц в своём Twitter.

Heute stimmen wir in der @spdde über den Koalitionsvertrag ab. Wir treten ein für eine lebenswerte Zukunft, für mehr Respekt, für Fortschritt. Wir wollen eine Regierung bilden, die das Land nach vorne bringt. Der Aufbruch für die Zwanzigerjahre ist möglich. #PackenWirEsAn! pic.twitter.com/8F1qtYO6RO — Olaf Scholz (@OlafScholz) December 4, 2021

Он также назвал свою партию «самой влиятельной силой».

«Мы добились того, что СДПГ вступила в предвыборную борьбу сплочённой и победила!» — заявил он.

Кроме того, Шольц сообщил, что абсолютное большинство функционеров СДПГ проголосовали за коалиционное соглашение.

Напомним, после выборов в бундестаг, на которых одержала победу Социал-демократическая партия Германии, «Союз 90/Зелёные» и Свободная демократическая партия (СвДП) заключили коалиционное соглашение, в котором, в частности, говорится о готовности к конструктивному диалогу с Россией.

«Немецко-российские отношения глубокие и разнообразные. К тому же Россия — важный международный игрок, — говорится в тексте документа. — Мы осознаём важность содержательных и стабильных отношений (с Москвой. — RT) и продолжаем к ним стремиться».

«Связи с Россией»

На следующей неделе состоится федеральный съезд СДПГ, на котором члены партии должны будут выбрать нового лидера. По мнению немецких журналистов, этот пост займёт Ларс Клингбайль, которого некоторые СМИ подозревают в «связях с Россией». Так, корреспондент немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер утверждает, что Клингбайль якобы является другом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, активно выступающего за диалог между Москвой и Берлином.

«В результате после Герхарда Шрёдера и Зигмара Габриэля (бывшего министра иностранных дел Германии. — RT) во главе партии снова окажется мужчина, который очень тесно вплетён в гобелен, который ткут друзья российского президента Владимира Путина», — утверждает Шуллер в своём материале.

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Напомним, 5 ноября и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау заявила о необходимости диалога между Берлином и Москвой, подчеркнув, что «отношения Германии и России всегда были особенными».

При этом российская сторона уже высказала свою позицию относительно дальнейшего взаимодействия с Берлином при новом немецком правительстве. Обращаясь с приветственным словом к участникам 26-го заседания российско-германского форума «Потсдамские встречи», глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и стабильных отношений. При этом Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на «аналогичный встречный настрой» немецких властей.

«Берлин остаётся для Москвы важным международным партнёром. Всегда открыты к конструктивному диалогу с руководством Германии — вне зависимости от его партийно-персонального состава», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказался довольно сдержанно в отношении будущего российско-германских отношений. По его мнению, в политике ФРГ на российском направлении не стоит ожидать значительных перемен.

«В общем и целом — сильно хуже не будет. Сильно лучше — тоже. Инерционность», — отметил Косачёв.

Он также обратил внимание на то, что «появление зелёного политика у руля МИД ФРГ» в лице лидера партии «Союз 90/Зелёные» Анналены Бербок «вряд ли станет положительным фактором, прежде всего на российском направлении» с учётом её однозначных высказываний, касающихся Москвы.

Напомним, Анналена Бербок регулярно выступает с жёсткими антироссийскими заявлениями. В частности, в октябре она заявила, что РФ якобы несёт ответственность за нехватку газа в Европе, а «Северный поток — 2», по её мнению, противоречит европейским интересам.

«Позитивный сигнал»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, Социал-демократическая партия Германии, представителем которой является Олаф Шольц и которую может возглавить Ларс Клингбайль, отличается прагматическим подходом к российско-германским отношениям.

«Многие члены СДПГ выступают за конструктивный диалог с РФ. Тот же Шольц, когда был её председателем, работал вместе со Шрёдером, как и Клингбайль, который осознаёт все преимущества от наращивания диалога Москвы и Берлина. Шольц также в целом прагматично настроен в отношении связей с РФ, учитывая текст коалиционного соглашения, где есть позитивный сигнал в сторону Москвы», — заявил эксперт в беседе с RT.

При этом, добавил Камкин, в целом договор коалиции призван сгладить наиболее острые углы и противоречия в позициях политических партий.

Однако аналитик не исключает, что в немецкой правительственной коалиции может возникнуть определённый разлад.

«Ведь конструктивная позиция Клингбайля по поводу связей с РФ сталкивается с видением той же Анналены Бербок, которая придерживается жёсткой антироссийской риторики. Да и в целом зелёные в большинстве своём, как и свободные демократы, смотрят на отношения с Россией, мягко говоря, не так оптимистично, как представители СДПГ», — констатировал Камкин.

При этом он подчеркнул, что здравомыслящий курс СДПГ в немецком правительстве всё равно будет доминировать.

«Реальная политика, вид государственного управления, когда предполагается отказ от использования всякой идеологии в качестве основы государственного курса, будет преобладать в новом немецком правительстве в лице представителей СДПГ, что является весьма положительным трендом», — считает Камкин.

Однако, по его мнению, от Шольца как от будущего канцлера ФРГ потребуется определённое политическое мастерство, чтобы держать «такой разношёрстный правящий кабинет в рамках общей генеральной линии».

«Насколько это получится, насколько готовы те же зелёные играть по согласованным в коалиционном договоре правилам игры, покажет время. Но в любом случае сам Шольц во многом будет продолжать курс Ангелы Меркель. И с осторожным оптимизмом можно говорить, что хуже российско-германские отношения, чем они были в последние годы, точно не станут», — считает он.

Камкин также допустил наращивание связей Москвы и Берлина и улучшение двустороннего взаимодействия, однако «без каких-либо серьёзных прорывов».

С ним солидарен и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По словам эксперта, насколько Шольцу, Клингбайлю и другим представителям СДПГ в немецкой власти удастся на практике развивать российско-германские отношения «по позитивному тренду», покажет только время.

«Многое будет зависеть от того, насколько антироссийские силы в политическом истеблишменте будут задавать тон в рамках коалиционного правительства», — сказал аналитик в комментарии RT.

По словам Оленченко, не только у Шольца есть своё видение относительно того, как новому правительству Германии стоит выстраивать отношения с Россией.

«Будущему канцлеру нужно будет учесть также позицию зелёных и мнение свободных демократов. Поэтому, каким станет курс ФРГ, в том числе относительно связей с Москвой, будет зависеть в основном от этого фактора», — пояснил эксперт.

При этом Оленченко подчеркнул, что Шольц — опытный управленец, он доказал это своей работой на посту министра финансов, который занимал ранее.

«Он будет следовать своему обещанию: с помощью нового правительства двигать Германию вперёд, в том числе и в отношениях с Россией. Однако насколько быстрым будет этот процесс, прогнозировать крайне сложно», — констатировал аналитик.

Флаги России и Германии

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Как пояснил Оленченко, это обусловлено тем, что каждая из партий захочет в рамках правительственной коалиции «перетянуть на себя одеяло», в том числе в вопросах контактов с Россией.

«В ближайшем будущем в правительстве будет идти борьба между разными ориентирами: сближение с США, улучшение отношений со странами ЕС или же многовекторная политика, включающая наращивание связей с Москвой. Шольц и Клингбайль придерживаются последнего направления, которое откликается также и в СДПГ в целом, как и в германском бизнесе», — заключил аналитик.