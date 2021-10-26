Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до назначения преемника
- AP
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Германии.
Отмечается, что данная просьба соответствует Конституции ФРГ и связана с открытием 26 октября учредительного заседания бундестага 20-го созыва.
В конце сентября Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии.
В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.