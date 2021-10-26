Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до назначения преемника

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить исполнять обязанности канцлера Германии до формирования нового кабмина и назначения её преемника.
Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до назначения преемника
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Германии.

Отмечается, что данная просьба соответствует Конституции ФРГ и связана с открытием 26 октября учредительного заседания бундестага 20-го созыва.

В конце сентября Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии.

В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.

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