Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии.
- AP
Об этом пишет Der Spiegel.
«Канцлер поздравила Олафа Шольца с победой на выборах ещё в понедельник», — заявил представитель кабмина.
Ранее в Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.
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