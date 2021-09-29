Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии.

Об этом пишет Der Spiegel.

«Канцлер поздравила Олафа Шольца с победой на выборах ещё в понедельник», — заявил представитель кабмина.

Ранее в Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.