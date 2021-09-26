После Меркель: чего можно ожидать от парламентских выборов в Германии

26 сентября в Германии проходят выборы в бундестаг. Победившая партия или коалиция сформируют правительство и выдвинут кандидатуру на пост федерального канцлера, который покидает Ангела Меркель. Эксперты подчёркивают, что на выборах присутствует элемент интриги и непредсказуемости из-за большого количества неопределившихся избирателей (по некоторым данным, их число достигало 40%).

В воскресенье, 26 сентября, в Германии проходят выборы в бундестаг — однопалатный парламент страны. По итогам кампании победившая партия или коалиция фракций сформирует правительство и выдвинет кандидатуру нового федерального канцлера.

Выборы в бундестаг проходят раз в четыре года. В сентябре 2017-го большинство голосов получил альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Нынешние выборы привлекают особое внимание, поскольку по их итогам Германия получит нового канцлера — Ангела Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру после почти 16 лет правления.

Тройка лидеров

По данным последних опросов общественного мнения, на 24 сентября прогнозируемым лидером была Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за которую выступали около 25% респондентов. Правящий блок ХДС/ХСС шёл вторым со средним показателем 22%. Третье место занимала партия «Зелёные», уровень поддержки которой колеблется в районе 15—17%. Все три партии претендуют на выдвижение своих кандидатов на пост канцлера.

Стоит отметить, что уровень поддержки кандидатов на пост главы правительства ФРГ менялся на протяжении избирательной кампании. Так, на рейтинг «преемника» Меркель — Армина Лашета — отрицательно повлиял скандал, связанный с визитом в сильно пострадавший от летнего наводнения регион Рейнланд-Пфальц. Тогда репортёры запечатлели смеющегося Лашета во время выступления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который выражал соболезнования семьям погибших и пострадавших от наводнения.

Ангела Меркель и Армин Лашет

Reuters

© Wolfgang Rattay

На популярность кандидата от партии «Зелёные» Анналены Бербок негативно повлиял скандал, связанный с публикацией её книги, в которой она изложила политическую платформу: Бербок обвинили в плагиате, заодно припомнив ей ложные заслуги и должности, которых она не занимала, но которые указала в своём резюме.

На фоне промахов двух кандидатов возросла популярность представителя СДПГ — министра финансов ФРГ Олафа Шольца. По данным опроса газеты Bild am Sonntag, опубликованного 19 сентября, Шольца в роли главы правительства хотели бы видеть 30% респондентов, тогда как Лашета и Бербок поддержали всего по 12% опрошенных.

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При этом немецкие СМИ отмечают, что предсказать результат парламентских выборов и то, кто станет канцлером ФРГ, довольно сложно из-за большого количества неопределившихся избирателей. Так, согласно данным опроса, проведённого в середине сентября Институтом социологических исследований в Алленсбахе для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, за две недели до плебисцита c выбором не определились около 40% респондентов.

Эксперты констатировали, что причиной такого положения стал тот факт, что действующий канцлер не участвует в выборах, а за лидерство борются три партии, что делает менее предсказуемым состав будущего правительства. Кроме того, специалисты отмечали недостаточно убедительную избирательную кампанию.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT заявил, что наличие большого количества неопределившихся немцев создаёт определённую интригу вокруг выборов: «При небольшом разрыве между СДПГ и ХДС/ХСС такое количество людей, принимающих решение непосредственно на избирательном участке, может оказаться решающим».

Вместе с тем, по словам специалиста, главным определяющим фактором для немецких избирателей являются вопросы не внешней, а внутренней политики страны.

«Если анализировать содержание всех дебатов, а также предшествующие им интервью и исследования общественного мнения, то внутренняя политика для немецкого избирателя на данный момент является более определяющей. Их больше заботят социальные вопросы, налоговые реформы, экономические последствия пандемии (за 2020 год экономика Германии потеряла 5% ВВП), нежели проблемы Средней Азии, российско-германских отношений, развития взаимоотношений с соседями и трансатлантических отношений», — пояснил политолог.

Российский вопрос

Тем не менее, по словам экспертов, от результата выборов в бундестаг во многом зависит будущее российско-германских отношений. По словам Камкина, в случае победы блока ХДС/ХСС или СДПГ отношения Москвы и Берлина вряд ли претерпят кардинальные изменения.

«Если канцлером ФРГ станет Лашет, он продолжит курс Меркель. В случае победы Шольца возможны небольшие шаги навстречу друг другу, в том числе будет более стабильно развиваться экономическое сотрудничество и культурный аспект. Однако Шольц — не Вилли Брандт (бывший глава СДПГ и канцлер Германии в 1969—1974 годах. — RT), поэтому новых договоров с Москвой и кардинальных смен векторов в восточной политике Германии не стоит ожидать», — считает эксперт.

Анналена Бербок и Олаф Шольц

© Tobias Schwarz/Pool via AP

Стоит отметить, что Армин Лашет придерживается курса Ангелы Меркель в том числе и в вопросе «Северного потока — 2». Так, 23 сентября он заявил, что поддерживает ввод газопровода в эксплуатацию. При этом Лашет заявил о необходимости гарантий сохранения транзита газа через Украину. В противном случае, по его словам, проект будет остановлен.

При этом главными критиками Москвы на нынешних выборах в Германии являются «Зелёные». Они выступают против «Северного потока — 2», при этом Анналена Бербок 23 сентября обвинила Россию в росте цен на газ в Европе. По её словам, Москва якобы намеренно задерживает поставки газа в ЕС, чтобы форсировать получение разрешения на введение в эксплуатацию нового газопровода.

На этом фоне власти ФРГ заявили, что оснований для подобных обвинений в адрес России нет. По словам представителя Министерства экономики и энергетики Германии Сузанне Унград, «Газпром» добросовестно выполняет все обязательства по контрактам.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя парламентские выборы в Германии, заявил, что Москва заинтересована в сохранении преемственности в отношениях с Берлином.

«Что касается исхода этих выборов с точки зрения российско-германских отношений и интересов России, то начну с интересов. Конечно же, они в том, чтобы наши отношения сохраняли преемственность. Они далеко не во всём нас удовлетворяют... но, наверное, они всё-таки отличаются в лучшую сторону по сравнению с отношениями России с другими членами ЕС и НАТО», — заявил сенатор в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с RT спрогнозировал победу СДПГ, а блоку ХДС/ХСС отдал второе место.

«При таком сценарии возникнут сложности с формированием коалиции и правительства, потому что ХДС/ХСС уйдут в оппозицию — и тогда коалицию нужно будет формировать с партией «Зелёные», которая хочет помешать работе «Северного потока — 2» и в целом имеет другие взгляды на экономику и социальную политику. В то же время, если ХДС/ХСС хоть незначительно опередят СДПГ, то нынешняя коалиция, как и устоявшийся внешний и внутренний курс, продолжат своё существование», — пояснил собеседник RT.

Вместе с тем явного лидера, который мог бы предложить ответы на волнующие граждан ФРГ вопросы, в стране сейчас нет, считает Швейцер.

«На непростую международную и внутригерманскую ситуацию накладывается то, что Меркель уходит, а у Германии пока нет очевидных лидеров. Уверен, Берлину будет нелегко в ближайшее время, но потом ситуация постепенно выровняется. Предсказать перемены от прихода нового канцлера сложно, ведь мы находимся под впечатлением от Ангелы Меркель, которая была лидером страны более 15 лет, вследствие чего и возникает ощущение, что её некем заменить», — заключил политолог.