Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет выступил за ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2»
- Reuters
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Как передаёт ТАСС, политик утвердительно ответил на вопрос, нужно ли принимать проект в эксплуатацию.
При этом, по его словам, должны быть «геополитические гарантии», что газопровод не обернётся проблемами для Украины. Он отметил, что «если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен».
Строительство СП-2 было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.
Позднее сообщалось, что немецкое Федеральное сетевое агентство получило документы на сертификацию предприятия как независимого газотранспортного оператора.