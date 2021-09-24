Косачёв заявил о заинтересованности России в преемственности в отношениях с ФРГ

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Российские интересы заключаются в сохранении преемственности в отношениях с Германией после того, как в стране пройдут парламентские выборы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
Косачёв заявил о заинтересованности России в преемственности в отношениях с ФРГ
  • Reuters

«Что касается исхода этих выборов с точки зрения российско-германских отношений и интересов России, то начну с интересов. Конечно же, они в том, чтобы наши отношения сохраняли преемственность», — приводит ТАСС слова Косачёва, произнесённые в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что отношения с ФРГ далеко не во всём удовлетворяют Россию, но они в лучшую сторону отличаются от отношений РФ с другими странами ЕС.

Ранее представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германия не признаёт результаты выборов в Госдуму, проведённых в Крыму.

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