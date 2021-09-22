Германия не признаёт выборы в Госдуму в Крыму

Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германия не признаёт результаты выборов в Госдуму, проведённых в Крыму.

По её словам, Германия не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

«Из этого следует, что мы, конечно, не признаём проведение выборов в Крыму», — цитирует её ТАСС.

20 сентября МИД Турции сообщил, что прошедшие 17—19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет соответствующих заявлений Турции и открыто говорит об этом турецким коллегам.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.