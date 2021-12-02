В Германии прошли торжественные проводы Меркель с поста канцлера
- Reuters
Меркель в начале церемонии произнесла речь, во время которой поблагодарила граждан и политических соратников.
Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору Меркель.
В частности, Меркель выбрала песню «Ты забыл цветную плёнку» (Du hast den Farbfilm vergessen) звезды немецкого рока Нины Хаген.
Официально Меркель покинет должность канцлера до 8 декабря.
Голосование бундестага, в ходе которого, как ожидается, будет избран новый канцлер Германии, пройдёт 8 декабря.