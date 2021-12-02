В Германии прошли торжественные проводы Меркель с поста канцлера

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В Германии прошла торжественная церемония проводов и. о. канцлера Ангелы Меркель с поста главы правительства. Церемония «Вечерняя заря» была организована бундесвером и транслировалась немецкими телеканалами.
В Германии прошли торжественные проводы Меркель с поста канцлера
  • Reuters

Меркель в начале церемонии произнесла речь, во время которой поблагодарила граждан и политических соратников.

Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору Меркель.

В частности, Меркель выбрала песню «Ты забыл цветную плёнку» (Du hast den Farbfilm vergessen) звезды немецкого рока Нины Хаген. 

Официально Меркель покинет должность канцлера до 8 декабря.

Голосование бундестага, в ходе которого, как ожидается, будет избран новый канцлер Германии, пройдёт 8 декабря.

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