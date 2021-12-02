Голосование бундестага по новому канцлеру Германии состоится 8 декабря

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Голосование бундестага, в ходе которого, как ожидается, будет избран новый канцлер Германии, пройдёт 8 декабря, сообщает пресс-служба парламента.
Голосование бундестага по новому канцлеру Германии состоится 8 декабря
  • © Markus Schreiber
  • AP

Журналистам в ФРГ было направлено приглашение на заседание 8 декабря, на предстоящее избрание федерального канцлера.

«Обычная аккредитация бундестага Германии будет действовать в день выборов канцлера — в среду, 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце сентября временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры Германии Олафа Шольца с победой на парламентских выборах.

В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с ФРГ после выборов.

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