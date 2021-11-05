Меркель призвала сохранить диалог Германии и России

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Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине заявила о необходимости продолжать диалог с Москвой.
Меркель призвала сохранить диалог Германии и России
  • Reuters

По словам политика, отношения Германии и России всегда были особенными.

«Нам нужно оставаться в диалоге с Россией... Отношения Германии и России всегда были особенными», — цитирует её РИА Новости.

В конце сентября Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии.

В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.

В The National Interest сочли маловероятным изменение политики Германии в отношении России после ухода Меркель.

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