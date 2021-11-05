Меркель призвала сохранить диалог Германии и России
- Reuters
По словам политика, отношения Германии и России всегда были особенными.
«Нам нужно оставаться в диалоге с Россией... Отношения Германии и России всегда были особенными», — цитирует её РИА Новости.
В конце сентября Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии.
В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.
В The National Interest сочли маловероятным изменение политики Германии в отношении России после ухода Меркель.