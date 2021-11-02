NI считает маловероятным изменение политики Германии в отношении России после ухода Меркель

Смена канцлера после отставки Ангелы Меркель вряд ли приведёт к сближению Москвы и Берлина, утверждает The National Interest. Это связано с преемственностью германской внешней политики и коалиционным составом правительства.

Как отмечает издание, «несмотря на то, что в течение последних 16 лет курс Германии по отношению к России во многом определяла именно Меркель, её уход вряд ли изменит подход Берлина к Москве».

По мнению The National Interest, главным образом на политику Германии в отношении России повлияет расклад сил в новом составе Бундестага.

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В конце сентября Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии.

В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.