Лавров: Россия готова к работе с руководством ФРГ независимо от его партийного состава

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к конструктивной работе с новым руководством Германии вне зависимости от его партийной или иной принадлежности.
Лавров: Россия готова к работе с руководством ФРГ независимо от его партийного состава
  • AP

Об этом говорится в приветствии министра к участникам 26-го заседания российско-германского форума «Потсдамские встречи».

«Берлин остаётся для Москвы важным международным партнёром. Всегда открыты к конструктивному диалогу с руководством Германии вне зависимости от его партийно-персонального состава», — сказал Лавров.

Он выразил уверенность в том, что заседание «Потсдамских встреч» внесёт полезный вклад в развитие российско-германских связей в сфере общественной дипломатии и обогатит двустороннюю повестку дня свежими инициативами.

На прошлой неделе временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине заявила о необходимости продолжать диалог с Москвой.

В Кремле ранее выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить