Лавров: Россия готова к работе с руководством ФРГ независимо от его партийного состава

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к конструктивной работе с новым руководством Германии вне зависимости от его партийной или иной принадлежности.

Об этом говорится в приветствии министра к участникам 26-го заседания российско-германского форума «Потсдамские встречи».

«Берлин остаётся для Москвы важным международным партнёром. Всегда открыты к конструктивному диалогу с руководством Германии вне зависимости от его партийно-персонального состава», — сказал Лавров.

Он выразил уверенность в том, что заседание «Потсдамских встреч» внесёт полезный вклад в развитие российско-германских связей в сфере общественной дипломатии и обогатит двустороннюю повестку дня свежими инициативами.

На прошлой неделе временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине заявила о необходимости продолжать диалог с Москвой.

В Кремле ранее выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.