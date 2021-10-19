«Найти ошибки, но признать решения правильными»: зачем Госдеп США инициировал разбирательство по ситуации с Афганистаном

В Госдепартаменте США инициирован ряд разбирательств по действиям администрации Байдена в дипломатической сфере в Афганистане. Проверками займётся генеральный инспектор ведомства Дайана Шоу. В частности, в фокусе расследования будут обстоятельства свёртывания дипломатической миссии Соединённых Штатов, программа выдачи специальных виз афганцам и экстренная эвакуация американских и афганских граждан из страны. По мнению экспертов, не стоит ждать громких сенсаций от этого разбирательства, так как оно не окажет должного влияния на проведение США силовых операций в других странах, если это будет отвечать интересам Вашингтона.

Госдепартамент США начнёт серию разбирательств в отношении дипломатических усилий администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена в Афганистане. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве и конгрессе, а также на документы, имеющиеся в распоряжении издания.

Проверки инициировала исполняющая обязанности генерального инспектора Госдепа Дайана Шоу, которая уведомила о своих шагах конгресс. В письме, направленном членам конгресса, она отметила, что её офис запустил «несколько проектов по надзору», касающихся окончания военной и дипломатической миссий США в Афганистане, отметили в Politico.

«Принимая во внимание повышенный интерес к данной работе со стороны конгресса и уникальные обстоятельства, требующие координации действий всего сообщества генеральных инспекторов, я хотела бы уведомить наши комитеты, под юрисдикцию которых подпадает такая деятельность, об этой важной работе», — приводит издание её заявление.

Предметом проверки, в частности, станут обстоятельства свёртывания диппредставительства США в Афганистане и эвакуация из Кабула как американских, так и афганских граждан.

Сообщается, что письмо Шоу разослала руководителям комитетов по иностранным делам сената и палаты представителей, а также спецкомитетов по разведке, которые уже изучают обстоятельства стремительного вывода американских сил из республики. В Politico также предположили, что аналогичные разбирательства могут провести генеральный инспектор по вопросам восстановления Афганистана Джон Сопко и исполняющий обязанности генинспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

Намерения Дайаны Шоу подтвердил и официальный представитель офиса генерального инспектора Госдепа Райан Холден. В комментарии Politico он отметил, что все подведомственные комитеты офиса генинспектора Госдепартамента уведомлены о запланированных разбирательствах. При этом Холден предпочёл не называть эти проверки расследованием.

«Мы сообщили конгрессу, что данные проекты будут рассматриваться как обзоры», — уточнил он.

Отмечается, что особое внимание в ходе проверок планируется уделить программе выдачи специальных виз (SIV) семьям афганцев, сотрудничавших с американскими военными, и их переселения. Запущенная ещё в 2009 году программа утонула в бюрократических проволочках, поэтому к августу 2021 года на рассмотрении об участии в программе находилось около 18 тыс. заявок.

Госдепартамент США

Reuters

© Joshua Roberts

При этом, как отмечали американские СМИ ранее, 18 тыс. — это те, кто оказывал непосредственную помощь военным США, в основном местные переводчики. В целом же число претендующих на SIV превышает 50 тыс. На момент объявления эвакуации процесс по одобрению спецвизы, состоящий из 14 этапов, часть заявителей не только не прошла, но даже не начала проходить. Так, по разным оценкам, только 5,5 тыс. афганцев смогли пройти первую треть процесса.

Хаос и паника

США, чьи войска находились в Афганистане с 2001 года, начали выводить военных из республики с 1 мая нынешнего года. Процесс проходил довольно стремительно, так как в июле Пентагон уже сообщил об отправке на родину 95% контингента. В «Талибане»* уход американских сил восприняли как повод для активизации наступления. К августу талибы взяли под контроль основные территории страны. 15 августа боевики захватили Кабул и заняли президентский дворец, объявив о захвате власти. О полном завершении военных действий талибы объявили 6 сентября, взяв под контроль оказавшую им сопротивление провинцию Панджшер.

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Они также выдвинули условие Вашингтону — американцы должны завершить эвакуацию из страны к 31 августа. Как позднее говорил Джо Байден, в рамках операции по вывозу военных и афганцев с конца июля были эвакуированы около 120 тыс. человек. При этом эвакуация проводилась в условиях паники и неразберихи, чем воспользовались экстремисты, совершив 26 августа атаки в районе аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле. В результате терактов, по данным СМИ, погибли более 170 человек.

Характер вывода войск из Афганистана, последствия этих действий, а также организацию эвакуации неоднократно критиковали не только республиканцы, но и демократы. Так, руководитель комитета по международным делам сената, демократ Роберт Менендес назвал ситуацию в стране провалом американской военной миссии.

«Я разочарован тем, что администрация Байдена, очевидно, не смогла точно оценить последствия стремительного вывода американских войск. Сейчас мы наблюдаем ужасающие результаты многолетних провалов государственной политики и разведслужб», — заявлял он в эфире телеканала NBC.

Схожую точку зрения выражал и его коллега по комитету, сенатор-демократ Бен Кардин: «Кадры из Афганистана, которые мы видели, свидетельствуют о чудовищном гуманитарном кризисе. Нет сомнений, что нам это навредит».

Президент США Джо Байден

AP

© Evan Vucci

В свою очередь, члены палаты представителей США в конце августа внесли на рассмотрение конгресса законопроект о необходимости инициировать расследование обстоятельств, связанных с выводом американского контингента из республики. По их мнению, проводить его должен генеральный инспектор Министерства обороны Соединённых Штатов.

При этом сам Джо Байден ранее заявлял, что не жалеет о своём решении начать эвакуацию войск из Афганистана, но не ожидал, что местные власти так быстро сдадутся под натиском «Талибана».

Снизить остроту темы

Опрошенные RT эксперты считают, что разбирательство по линии Госдепартамента было неизбежно, так как именно это ведомство отвечало за дипломатическую составляющую американской 20-летней операции, и оно же должно было обеспечивать организацию эвакуации, а именно: допуск к ней тех, кто имел на это право. Вместе с тем, как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в Госдепе постараются не затягивать свой «обзор», чтобы поскорее вывести тему Афганистана из политической повестки.

«Сейчас и к внешнеполитическому американскому ведомству, и к администрации Байдена много вопросов и претензий. Если разбирательство не провести, то они так и останутся, перейдя в поле спекуляций.

Поэтому нынешние власти заинтересованы провести расследование, найти некие недостатки и даже ошибки, но в целом признать, что решения по Афганистану были правильными и успешными», — выразил мнение в беседе с RT Брутер.

Он также подчеркнул, что для этого американскими политиками и чиновниками выбрано очень удобное время — когда до промежуточных выборов в конгресс остаётся чуть больше года. По мнению Брутера, оперативно проведённое разбирательство снизит остроту афганской темы и не будет козырем для тех же республиканцев в борьбе за кресла.

«Властям как раз и выгодно, чтобы ситуация осталась где-то в 2021 году, максимум в начале 2022-го. Чтобы к концу политического сезона, то есть к лету 2022 года тема Афганистана окончательно ушла из топа. И Госдеп к этому стремится», — сказал собеседник RT.

Схожей точки зрения придерживается и политолог-американист Малек Дудаков, подчёркивая, что выявления особых ошибок от Госдепа ждать не стоит.

«В итоге составят какой-нибудь отчёт, который можно будет показывать недовольным политикам, например, республиканцам, и говорить, что мы провели расследование и пришли к выводу, что ничего нарушено не было. И делается это именно сейчас, потому что прошло уже два месяца с момента событий и эмоции уже поутихли, поэтому можно с наименьшими репутационными потерями обращаться к этой теме», — пояснил в комментарии RT Дудаков.

Американские военные в Афганистане

AP

© Senior Airman Taylor Crul /U.S. Air Force

В свою очередь Владимир Брутер предположил, что основную ответственность за развернувшиеся события те, кто проводит разбирательство, скорее всего, постараются переложить на администрацию 45-го президента США Дональда Трампа. В целом же, считает Брутер, никакие выводы не поколеблют руководство США в намерениях организовывать военные операции там, где они полагают это выгодным для себя.

«Ведь в общем американские власти не считают, что 20-летняя миссия в Афганистане оказалась провалом. Просто сейчас вопрос в том, что Вашингтон уже не обладает теми ресурсами, которые позволяли бы ему вторгаться в другие «недемократические» страны при любой необходимости. Тем более, что международная повестка постоянно меняется. И теперь для тех же США наибольшую актуальность имеет Азиатско-Тихоокеанский регион и противостояние Китаю», — резюмировал Брутер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.