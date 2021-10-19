Politico: Госдеп расследует дипломатические усилия администрации Байдена в Афганистане

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Генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу начинает расследование дипломатических усилий администрации Джо Байдена в Афганистане в свете недавнего вывода американских войск из республики. Об этом сообщает Politico.
Politico: Госдеп расследует дипломатические усилия администрации Байдена в Афганистане
  • AP
  • © Evan Vucci

Во время расследования инспектор уделит внимание программе выдачи специальных иммиграционных виз, процессу переселения афганских беженцев в США, а также эвакуации американского дипломатического персонала из Кабула.

Шоу уже уведомила конгресс о планах провести расследование.

Кроме того, она заявила о запуске «надзорных проектов» относительно прекращения военных и дипломатических усилий США в Афганистане.

В августе газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские разведслужбы после изучения перспектив захвата власти в Афганистане «Талибаном»* предупреждали о «быстром крахе афганской армии», несмотря на заявления президента США Джо Байдена и его советников о том, что такой исход маловероятен.

В конце августа RT сообщал, что член палаты представителей США Карлос Хименес вместе с коллегами, в числе которых оказались Рик Кроуфорд и Кен Бак, внёс на рассмотрение конгресса законопроект, направленный на организацию расследования некоторых обстоятельств, связанных с выводом американских войск из Афганистана.

Кроме того, сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс направили письмо Байдену, в котором раскритиковали его политику в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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